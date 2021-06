Higuain : "Je pensais jouer en MLS avec une cigarette dans la bouche !"

L'attaquant argentin a été impressionné par la qualité des équipes aux États-Unis depuis son arrivée à l'Inter Miami.

Gonzalo Higuain a fait le choix d'exporter ses talents en MLS après une dernière saison compliquée avec la Juventus. L'attaquant argentin a admis avoir été surpris par le niveau élevé du football en MLS, ayant d'abord pensé qu'il pouvait jouer dans la compétition "avec une cigarette" à la bouche. Gonzalo Higuain est arrivé à un tournant de sa carrière lorsque son contrat à la Juventus s'est mutuellement résilié l'été dernier.

L'Argentin aurait eu de nombreuses offres pour rester en Europe, mais a choisi de relever un nouveau défi avec l'Inter Miami, croyant au départ qu'il pourrait briller aux États-Unis sans avoir à jouer à son niveau maximum. Gonzalo Higuain a depuis découvert que la MLS est tout aussi compétitive que la Serie A, comme il l'a déclaré lors d'une interview sur la chaîne Twitch de Christian Vieri, Bobo TV : "Je pensais venir ici et jouer avec une cigarette dans la bouche et, à la place, c'est difficile.

"C'est un championnat difficile. J'ai appris qu'il est similaire au football italien. En Espagne et en Angleterre, il est plus facile de bien faire, tandis qu'en Italie, si vous ne connaissez pas le championnat, vous souffrez", a ajouté l'attaquant argentin de 33 ans, qui s'attendait donc à vivre une pré-retraite tranquille dans le sud de la Floride et ce n'est visiblement pas le cas à en croire ses déclarations.

Le bilan d'Higuain à l'Inter Miami

L'article continue ci-dessous

Higuain a signé un contrat avec l'Inter Miami jusqu'en 2022 après avoir quitté la Juventus l'été dernier, mais a fait le pire début possible dans sa nouvelle franchise en ratant un penalty à ses débuts alors que la franchise appartenant à David Beckham avait perdu 3-0 contre Philadelphia Union en septembre. Le joueur de 33 ans a depuis participé à six autres matches de MLS, se rachetant en marquant quatre buts, dont deux lors d'une victoire palpitante 3-2 contre le FC Cincinnati en mai.

Higuain est revenu à la Juve avant la saison 2019-2020 après une brève période de prêt à Chelsea, et a réussi à marquer huit buts et délivrer quatre passes décisives en Serie A en 32 sorties alors qu'ils décrochaient un neuvième Scudetto consécutif. Cependant, l'international argentin n'était plus un titulaire régulier et, sa vie privée s'avérant également insatisfaisante, il a demandé conseil à son coéquipier des Bianconeri, Gianluigi Buffon, sur son avenir.

"Je ne pouvais pas trouver la bonne détermination et la sérénité en dehors du football. Je n'avais plus rien à donner", a déclaré Higuain à propos de sa décision de quitter Turin. "Un grand ami à moi comme Buffon m'a dit : 'Si tu ne sens plus ce feu à l'intérieur à l'entraînement, si tu ne sens plus la détermination d'être à des niveaux élevés, tu dois y aller'. Le football m'a beaucoup donné, mais il était temps de dire : "assez" et de trouver de la joie, du plaisir et un nouveau football dans une ville qui m'a surpris parce que c'était merveilleux"