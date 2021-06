Heung-min Son non sélectionné pour les JO par la Corée du Sud

La star sud-coréenne ne sera pas du voyage à Tokyo afin d'éviter un bras de fer avec Tottenham.

Pour les sélectionneurs, établir une liste de 18 joueurs pour les Jeux olympiques (du 22 juillet au 7 août) n'est pas facile car les clubs ne sont pas obligés de libérer leurs joueurs. C'est par exemple le cas avec Eduardo Camavinga du Stade Rennais qui a pourtant été convoqué dans la liste des Bleus.

Ce mercredi, c'est au tour de la Corée du Sud de dévoiler sa liste des 18 joueurs avec un absent de taille : Heung-min Son. Le joueur aurait aimé participer à la compétition comme il l'avait fait en 2016 mais Tottenham s'y est cette fois opposé. Pour éviter un éventuel bras de fer avec le club londonien, le sélectionneur Hak-bum Kim a préféré ne pas l'inclure dans sa liste.

En revanche, le Bordelais Ui-jo Hwang et le Valencian Kang-in Lee ont été retenus. Ce dernier, espère obtenir une médaille (peu importe la couleur) afin d'échapper au service militaire qui est obligatoire en Corée du Sud et doit être effectué avant l'âge de 28 ans. D'une durée de 21 mois, ce service militaire est très contraignant pour la carrière des sportifs de haut-niveau.

En 2018, Heung-min Son avait remporté le tournoi de football des Jeux asiatiques avec la Corée ce qui lui avait permis de n'effectuer que trois semaines d'entraînement basique et environ 500 heures de travaux d'intérêt général.



Troisièmes en 2012 à Londres, les Coréens avaient éliminés dès les quarts de finale quatre ans plus tard à Rio et ils espèrent remonter sur le podium. A Tokyo, la Corée du Sud affrontera au premier tour la Nouvelle-Zélande, le Honduras et la Roumanie. Avant cela, un match de préparation face à l'équipe de France sera joué le 16 juillet au Seoul World Cup Stadium.

La liste des 18 de la Corée du Sud pour les JO de Tokyo

Gardiens : Song Bum-keun (Jeonbuk Hyundai Motors), Ahn Joon-soo (Busan IPark).

Défenseurs : Lee You-hyeon (Jeonbuk Hyundai Motors), Jeong Tae-wook (Daegu FC), Kim Jae-woo (Daegu FC), Kim Jin-ya (FC Seoul), Seol Young-woo (Ulsan Hyundai FC), Kim Min-jae (Beijing Guoan).

Milieux : Lee Kang-in (Valencia CF), Kim Dong-hyun (Gangwon FC), Won Du-jae (Ulsan Hyundai FC), Lee Dong-gyeong (Ulsan Hyundai FC), Jeong Seung-won (Daegu FC).

Attaquants : Hwang Ui-jo (Girondins de Bordeaux), Kwon Chang-hoon (Suwon Samsung Bluewings).