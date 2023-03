Hervé Renard sélectionneur des Bleues ? L’opinion tranchée de Habib Beye

Le consultant de Canal+, Habib Beye, s’est exprimé sur la possible venue d’Hervé Renard à la tête de l’équipe de France féminine.

Sauf revirement de situation, Hervé Renard devrait prendre en main l’équipe de France féminine. Selon les derniers échos, sa venue à Paris est programmée mercredi prochain après un dernier match avec l’Arabie Saoudite.

Beye est un grand fan de Renard

Une nouvelle ère commencera alors pour les Bleues. Sera-t-elle plus réussie que la précédente ? Beaucoup de gens en sont persuadés, car convaincus que le technicien français fera un bien meilleur travail que Corinne Diacre, celle qui l’a précédé à ce poste.

Parmi ceux qui prédisent un avenir doré pour les Tricolores, il y a Habib Beye. S’exprimant pour Canal+ dimanche, le coach du Red Star a indiqué que Renard a tout pour mener à bien ce challenge. « Je pense qu’un choix doit être un désir mutuel. Et j’aime beaucoup le côté solaire qui irradie de toutes les équipes qu’Hervé Renard entraine. J’ai eu la chance de passer de beaucoup de temps avec lui quand il était sélectionneur de la Cote d’Ivoire car on était dans le même hôtel et on allait courir ensemble. Il a ce côté incroyable que quand il vous parle vous êtes assez happé par ce qu’il dit et ce qu’il représente ».

« Renard fera un travail fantastique à la tête des Bleues »

Pour Beye, la personnalité de Renard est son atout maitre et c’est exactement ce qu’il faut aux Bleues aujourd’hui pour rebondir : « Sur cette logique-là, c’est ce dont a besoin de l’équipe de France féminine. Et par rapport à tout ce qui s’est passé avant. Et je crois qu’il va faire un travail fantastique s’il est amené à prendre en main cette équipe ».

S’il débarque la semaine prochaine, Renard va pouvoir travailler sur les matches internationaux prévus le mois prochain pour la sélection française. En matches de préparation pour le Mondial, les Bleues affrontent successivement la Colombie (7 avril) et le Canada (11 avril).