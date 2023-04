Hervé Renard : « On ne peut pas faire n'importe quoi »

Ce lundi, Hervé Renard était en conférence de presse avant la rencontre contre le Canada. Voici ce qu'il fallait retenir de ses réponses.

Après la victoire renversante face à la Colombie (5-2), l'Équipe de France féminine affrontera les Canadiennes championnes olympiques en titre ce mardi à 21h10 en deuxième match de préparation pour la Coupe du monde qui se déroulera cet été. Ce lundi, le nouveau sélectionneur Hervé Renard était en conférence de presse pour revenir sur la première rencontre de sa sélection et préfacer la suivante. Et il a commencé avec son habituel sourire : « J'ai entendu dire que demain, il y aura 12 à 15.000 spectateurs mais le stade en fait 25.000. Alors si vous ne faites rien demain : Venez nous voir, merci! »

Du sérieux, du rire et de la communication

Pour commencer, Hervé Renard a tenu à rappeler l'intérêt de cette rencontre : « Ce genre de match est une sorte de répétition avant les grosses rencontres de la Coupe du monde. On aura face à nous une équipe qui fait preuve d'une solidité impressionnante, qui est rigoureuse, bien organisée et qui va vite vers l'avant. » Car si la Colombie et le Canada sont des joutes amicales, elles doivent être prises très au sérieux pour le nouveau sélectionneur : « Ces matchs servent aussi pour le classement FIFA. On ne peut pas faire n'importe quoi. Il y aura peut-être un ou deux essais [par rapport au premier match] mais pas plus. »

À nouveau interrogé sur sa méthode, Hervé Renard a mis l'accent sur le rire et la bonne humeur : « Il faut de la joie, de la danse, de la musique. On n'est pas là pour s'ennuyer. Mais attention, après je veux beaucoup de sérieux sur le terrain. » En parlant de sérieux, le nouveau sélectionneur veut s'inspirer des meilleurs : « Il faut se rapprocher de l'état d'esprit de cette équipe du Canada par exemple. En France, on a des individualités fortes mais on ne remporte pas de trophées juste avec des individualités. » Un objectif qui passe par le lien avec son groupe : « C'est important de fédérer, d'emmener une équipe dans son sillage. Je fais tout pour que la communication s'améliore. J'essaie toujours de penser à la personne, pour savoir si elle se sent bien. »