Hervé Renard en France, l'incroyable confession

Après son superbe Mondial avec l'Arabie Saoudite, Hervé Renard est désormais attendu en France comme l'a révélé Jean-Michel Aulas. Explications.

Après l'éviction de Corinne Diacre consécutive à la forte prise de position de plusieurs joueuses cadres de l'Équipe de France féminine, les Bleues se cherchent un nouveau coach pour briller lors de la Coupe du monde qui aura lieu du 20 juillet au 20 août de cette année. Invité lors du Super Moscato Show sur RMC, Jean-Michel Aulas a été interrogé sur cette succession et a révélé le nom d'un candidat plutôt surprenant.

Une révélation du Mondial chez les Bleues?

Après avoir hésité quelques temps, Jean-Michel Aulas a révélé qu'Hervé Renard était sur la liste des sélectionneurs potentiels pour l'Équipe de France féminine : « Quand on est à la Fédération, on doit moins parler encore qu'ailleurs. C'est toujours difficile. Mais je peux dire qu'il [Hervé Renard] est en bonne position. Je l'ai tous les jours au téléphone, comme d'autres. » Celui qui a fait briller la surprenante Arabie Saoudite lors du Mondial cet hiver n'est pourtant pas libre de s'engager où il veut puisqu'il est toujours en poste et sous contrat avec la Fédération du Moyen-Orient. « Les choses ne sont pas réglées. Il y a toujours plusieurs candidats car on ne peut pas se permettre de rester à quai si les choses ne se font pas » avant de préciser : « Le contact avec Hervé est un contact très positif. »

Le nouveau patron des féminines a ensuite insisté sur la volonté d'installer un nouveau cycle chez les Bleues : « On a la chance de jouer la Coupe du monde dans cinq mois. L'année d'après, il y aura les JO en France et peut-être l'Euro encore l'année d'après puisque la France est candidate à l'organisation. Il y a un cycle extraordinaire à venir et je pense qu'il faut être très très ambitieux. Il faut changer les habitudes, sortir des sentiers battus et se donner les moyens d'aller chercher cette Coupe du monde en Australie et Nouvelle-Zélande. Ce n'est pas normal que les féminines soient en retard sur les garçons. »