Hervé Renard dément la rumeur l'OL

Le sélectionneur marocain, Hervé Renard, a coupé court aux bruits qui l'annoncent comme possible succésseur de Bruno Genésio à l'OL.

A l'issue de la saison en cours, le poste d'entraineur de l'Olympique Lyonnais deviendra vacant. Bruno Genésio ayant déjà annoncé, à la suite de la piteuse série du début du printemps, qu'il présentera sa démission une fois que la campagne achevée. Sa succession est ouverte.

Parmi les noms qui ont circulé dans la presse pour débarquer dans le Rhône, il y a celui de Hervé Renard. Toutefois, et à l'instar de ce qu'a fait Laurent Blanc, le sélectionneur du a complètement démenti l'existence de contacts avec les Gones.

"Il y a eu une rumeur comme quoi j'ai rencontré Gérard Houllier (le directeur général de l'OL, ndlr) à Marrakech. J'y étais en stage avec ma sélection, et je ne l'ai jamais rencontré, a-t-il certifié lundi lors de l'émission Le Vestiaire de RMC. Moi, j'ai du mal à faire la langue de bois. Là, j'ai une Coupe d'Afrique à préparer. Je me concentre sur ça et je suis salarié de la fédération marocaine".

"Je ne mets jamais un genou à terre"

S'il assure n'avoir eu aucune discussion avec les décideurs de l'OL, Renard ne ferme pas la porte à un retour en dans le futur. "Bien sûr que j'aimerai re-coacher en . Je ne mets jamais un genou à terre. Ils ont tort, ceux qui pensent que je ne peux pas réussir en club. Vous pouvez aller demander à Sochaux, les gens ont un bon souvenir de moi malgré la descente".

Renard avait connu une expérience difficile à en 2015/16 où il n'est resté que 13 matches seulement. Un passage qui l'a un peu desservi en terme d'image, et il en est conscient : "C'est normal qu'on prenne ces arguments, les faits sont là, mais qui n'ont pas d'explications. Les gens restent sur une mauvaise impression, laissée à Lille. Des entraineurs, il y en a plein qui ont eu des échecs".