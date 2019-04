Laurent Blanc : "Je n'ai pas été sollicité par Lyon"

L'ancien entraîneur du PSG assure qu'il n'a pas été sollicité par l'OL pour le moment, mais se dit prêt à revenir coacher en France.

Laurent Blanc n'a plus occupé de poste d'entraîneur depuis son départ du PSG au printemps 2016. L'ancien entraîneur de , cité comme une piste potentielle pour prendre la succession de Bruno Genesio à , a admis qu'il souhaiterait retrouver un poste, éventuellement en . Il a cependant démenti un intérêt du club lyonnais.

"Je veux recommencer à entraîner, a-t-il déclaré sur beIN Sports. Entraîner en ? Pourquoi pas. On peut faire des choses intéressantes, le seul problème, c'est que Paris écrase tout. Je n'ai pas été sollicité par Lyon, pour l'instant."

L'ancien entraîneur du PSG revient également sur l'épisode de la vidéo Périscope dans laquelle Serge Aurier, encore joueur du club de la capitale, s'en était pris à lui et à plusieurs de ses coéquipiers. "C'est lui qui a cassé la relation, pour moi c'était terminé et il le sait. Après, tu ne peux plus arranger les choses. C'est comme ça, les joueurs se pensent intouchables, l’entourage autour d’eux fait penser qu’ils sont encore plus intouchables que ce qu’ils pensent eux-mêmes", a-t-il estimé.

"Après ça, il est revenu sur le terrain, il a fini sa saison et il est parti, point. Il faut avoir trois têtes responsables du club. Un coach, un directeur sportif et un président. L’entraîneur doit être pris pour ses compétences footballistiques et de management, mais dès que ça touche à l’institution, c’est le club qui doit prendre les bonnes décisions et aider l’entraîneur."

Le latéral droit passé par Lens et avait ensuite quitté Paris pour , où il évolue encore aujourd'hui.