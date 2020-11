Herrera refuse de minimiser la performance du PSG

Buteur pour l'ouverture du score face à Nantes samedi soir (3-0), Herrera a évalué la performance des siens.

Malgré une première période peu flamboyante, le PSG a décroché une septième victoire consécutive en samedi soir sur le pré de la Beaujoire face au FC (3-0)

« C'est très important de prendre l'habitude de gagner. Ce n'est pas facile de gagner contre un adversaire qui prépare très bien le match. Ils étaient bien organisés, ils ne voulaient pas prendre de but. On peut être très fier de ce qu'on a fait. On doit continuer", a analysé Herrera au terme de la rencontre au micro de PSGtv..

Le milieu espagnol a égaklement rendu hommage au portier parisie, Keylor Navas. "Au début du match ce n'était pas facile de se créer des occasions mais on a eu beaucoup de patience, de tranquillité avec le ballon et après on a contrôlé le match. Merci aussi à Keylor car si ils marquent le penalty peut-être que le match change. On a un des meilleurs gardiens du monde ».