Hernan Crespo aimerait entraîner en Ligue 1

L'ancienne gloire de Chelsea et de l'AC Milan est désormais entraîneur. Et il se verrait bien sur le banc d'une formation française à l'avenir...

Dans la pure tradition argentine, Hernan Crespo a été un buteur redoutable. Désormais à la retraite, celui qui cumule 35 buts en 64 sélections sous les couleurs de l'Albiceleste n'en a toutefois pas terminé avec le football. Bien au contraire, l'ancien joueur de et de l' est désormais entraîneur. Mieux, il est un entraîneur ambitieux.

"Bien faire les choses et attendre que quelqu’un me repère"

En effet, actuellement sur le banc de Defensa y Justicia, l'ancien goleador vise un poste en Europe dans le futur, lui qui était passé proche de devenir l'adjoint de Carlo Ancelotti au . "J’étais encore en train d’étudier, à ce moment-là. J’ai donné un coup de main extérieur à Carlo au PSG, on s’était mis d’accord pour qu’il m’intègre ensuite à son staff au Real Madrid", a ainsi révélé Hernan Crespo dans un entretien accordé à So Foot, expliquant que Zinédine Zidane a finalement été préféré par Florentino Pérez.

Quelques années plus tard, l'ancien attaquant de prestige entend bien saisir sa chance. Et une arrivée en ne serait pas pour lui déplaire... "Je trouve que ce serait un beau défi. Je ne parle pas français, mais si je dois pratiquer ma nouvelle profession dans cette langue, j’apprendrai ! J’ai eu la possibilité de jouer à , ou comme joueur. À chaque fois, c’était beau", a d'abord expliqué l'Argentin, qui garde le souvenir d'un championnat relevé, avec des enceintes de qualité.

"Il y a de grands stades, comme le Vélodrome ou le Parc des Princes. Avoir l’opportunité d’entraîner une équipe dans une de ces enceintes, ce serait fantastique. Il faut se préparer, bien faire les choses et attendre que quelqu’un me repère", a-t-il ajouté. Hernan Crespo sur le banc d'un club de , on signe de suite !