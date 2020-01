Henderson désigné joueur de l'année en Angleterre

Le capitaine de Liverpool a été récompensé pour ses 12 derniers mois exceptionnels avec les Reds.

Le milieu de terrain de , Jordan Henderson, a été couronné joueur de l'année 2019 en devant l'attaquant de , Raheem Sterling.

Sterling (25 ans) avait remporté le triplé national de , de et de Carabao Cup avec Manchester City la saison dernière, réussissant 35 buts et 14 passes décisives en 2019 dans toutes les compétitions. Il a également marqué huit buts et enregistré neuf passes pour l'Angleterre en seulement neuf apparitions.

L'article continue ci-dessous

Cependant, le milieu de terrain de 29 ans, Henderson, qui a mené Liverpool à un triomphe en , avant de les mener à la Super Coupe de l'UEFA et à la Coupe du Monde des clubs de la FIFA cette saison, a devancé Sterling pour cette récompense.

L'ancien sociétaire de Sunderland a également devancé l'attaquant de et le captaine des Trois Lions Harry Kane, qui a terminé troisième derrière Sterling. Kane a marqué 12 buts en 10 matches en Angleterre en 2019, enregistrant cinq autres passes, mais les trophées continuent d'échapper aux Spurs au niveau du club.

Par ailleurs, la Lyonnaise Lucy Bronze a été couronnée joueuse de l'année de l'Angleterre en 2019 et pour la deuxième fois de sa carrière.