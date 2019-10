Real Madrid, Hazard : "Zidane comprend ses joueurs"

L'ailier belge pense que son entraineur au Real mesure parfaitement les besoins de ses protégés du fait qu'il a été lui-même un très grand joueur.

Eden Hazard apprécie beaucoup l'expérience d'apprendre de l'une des idoles de son enfance, Zinedine Zidane, alors que sa carrière au se lance progressivement.

Le début de parcours de Hazard au Santiago Bernabeu a été perturbé par une blessure à la cuisse contractée durant la pré-saison. Mais, il est bien revenu et a fait depuis sept apparitions avec les Merengue. Pour retrouver sa forme et le rendement qu'on lui connait, le Belge peut compter sur la confiance et le soutien de son entraineur, Zinedine Zidane.

Dans une interview accordée au Real Madrid TV, l'ancien Lillois a reconnu qu'il ne pouvait pas espérer mieux comme coach pour cette nouvelle étape de sa carrière. "Pour tous les joueurs de football, Zidane est un modèle, a-t-il confié. Il a ébahi tout le monde quand il jouait. Quand j'étais enfant, je l'aimais, je regardais ses matches et je voulais regarder Zidane faire ce qu'il faisait, j'aimais tout de lui. Après sa retraite, je ne pensais pas qu'il débuterait comme coach aussi tôt. Cependant, le destin a fait qu'il est arrivé ici et moi aussi. Avoir mon idole en tant qu'entraineur signifie qu'apprendre des choses de lui me rend heureux. Il est honnête et parle avec vous quand il en a besoin. Il était lui-même un joueur et sait ce dont nous avons besoin".

L'article continue ci-dessous

Hazard apprécie le travail avec Zidane, mais l'équipe ne carbure pas encore à plein régime. Les choses ne se sont pas déroulées sans obstacles depuis que Zidane est revenu à Madrid vers la fin de la saison dernière. Depuis quelques semaines, une cascade de blessures touchent notamment les Merengue et les empêchent de carburer à plein régime.

Hazard n'a trouvé la faille qu'à une seule reprise en sept apparitions tandis que l'autre recrue offensive, Luka Jovic, n'a pas encore scoré après avoir été limité à un rôle partiel par Karim Benzema. Madrid est à quatre points du classement de la avec un match en moins contre Barcelone, et à cinq points du dans le groupe A de la Ligue des Champions.