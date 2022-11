Hayya Hayya (Better Together) : qui sont les chanteurs et quelles sont les paroles de l’hymne officiel de la Coupe du monde 2022 ?

Paroles, interprètes : GOAL vous dévoile toutes les informations à connaître sur Hayya Hayya (Better Together), l’hymne officiel de la Coupe du monde.

Hayya Hayya (Better Together) est l'hymne officiel de la Coupe du monde 2022 et est interprété par Trinidad Cardona, Davido et AISHA. Il a été dévoilé lors de la cérémonie du tirage au sort de la compétition effectué le 1er avril 2022.

Il ne faut pas le confondre avec « Arhbo », la chanson officielle de la Coupe du monde 2022, interprétée par Ozuna et Gims.

Qui sont les chanteurs d’Hayya Hayya (Better Together) ?

Trinidad Cardona, né le 23 mai 1999 est un artiste et interprète de musique pop, né à Phoenix en Arizona. Il s'est fait un nom en 2017 avec la chanson Jennifer puis a rencontré un succès planétaire avec Dinero.

Davido (de son vrai nom David Adedeji Adeleke) est né le 21 novembre 1992 à Atlanta et a passé une grande partie de son enfance au Nigeria. Il est la figure de proue d'une révolution afrobeat qui s'est emparée de la planète, avec des tubes tels que Fall et If, ou encore son dernier album, A Better Time.

En 2019, Davido est devenu le premier artiste solo africain à se produire à guichets fermés dans une grande salle de concert européenne.

AISHA, de son vrai nom Aisha Aziani, est l'une des chanteuses les plus populaires du Qatar. Son talent, son énergie et sa passion lui ont permis de se produire dans le monde entier, notamment devant l'Assemblée Générale des Nations Unies (à New York) et à l'occasion de l'inauguration du centre commercial Doha Festival City.

Quelles sont les paroles d’Hayya Hayya (Better Together) ?

Hayya, Hayya, Hayya (Yeah)

Hayya, Hayya, Ha (You know what it is)

Hayya, Hayya, Hayya

Hayya, Hayya, Ha (Redwood)

Hayya, Hayya, Hayya

(Aisha)

Hayya, Hayya, Ha

(Davido)

Hayya, Hayya, Hayya

(Trinidad)

Hayya, Hayya, Ha

I wanna walk the walk on every street

I wanna ball out with the world at my feet

Hit every discotheque and not skip a beat, eh, eh

I wanna party, party eight days a week

I promise, I promise, I promise you now

Everything, everything gonna work out

Every tomorrow, no matter what goes down

I promise, I promise, I promise you now

Gonna be, gonna be sticking around

Every tomorrow, no matter what goes down

(Yo yo yo, yo ho)

You know we better together

(Yo yo yo, yo ho)

Don't wanna wait forever

(Yo yo yo, yo ho)

You know we better together

(Yo yo yo, yo ho)

The time is now or never

(Yo yo yo, yo ho)

You know we better together

(Yo yo yo, yo ho)

Don't wanna wait forever

(Yo yo yo, yo ho)

You know we better together

(Yo yo yo, yo ho)

The time is now or never

Hayya, Hayya, Hayya

Hayya, Hayya, Ha

Life can be up and down but what can you do, eh?

We navigate through all the rough and the smooth, yeah

We got that rock 'n' roll, that rhythm and blues, yeah, yeah

I'm never blue if I am rockin' with you

I promise, I promise, I promise you now

Everything, everything gonna work out

Every tomorrow, no matter what goes down

I promise, I promise, I promise you now

Gonna be, gonna be sticking around

Every tomorrow, no matter what goes down

(Yo yo yo, yo ho)

You know we better together

(Yo yo yo, yo ho)

Don't wanna wait forever

(Yo yo yo, yo ho)

(You know we better together)

(Yo yo yo, yo ho)

The time is now or never

(Yo yo yo, yo ho)

You know we better together

(Yo yo yo, yo ho)

Don't wanna wait forever

(Yo yo yo, yo ho)

You know we better together

(Yo yo yo, yo ho)

The time is now or never

Yeah, you can hop on your own wave

(Yeah, you can ride it for life)

But every journey is better

(When you got love on your side)

(Yo yo yo, yo ho)

You know we better together

(Yo yo yo, yo ho)

Don't wanna wait forever

(Yo yo yo, yo ho)

(You know we better together)

(Yo yo yo, yo ho)

The time is now or never

(Yo yo yo, yo ho)

You know we better together

(Yo yo yo, yo ho)

Don't wanna wait forever

(Yo yo yo, yo ho)

You know we better together

(Yo yo yo, yo ho)

The time is now or never

Hayya, Hayya, Hayya

Hayya, Hayya, Ha

Hayya, Hayya, Hayya

Hayya, Hayya, Ha

Que signifient les paroles d’Hayya Hayya (Better Together) ?

Voici la traduction des paroles de l’hymne officiel de la Coupe du monde 2022.

Allons-y, allons-y, allons-y (Ouais)

Allons-y, allons-y, allons-y (Tu sais ce que c'est)

Allons-y, allons-y, allons-y

Allons-y, allons-y, allons-y (Redone)

Allons-y, allons-y, allons-y

(Aïcha)

Allons-y, allons-y, allons-y

(Davido)

Allons-y, allons-y, allons-y

(Trinidad)

Allons-y, allons-y, allons-y

Je veux marcher dans chaque rue

Je veux jouer avec le monde à mes pieds

Faire la fête dans toutes les discothèques, hein, hein

Je veux faire la fête, faire la fête huit jours par semaine

Je te promets, je te promets, je te promets maintenant que

Tout, tout va s'arranger

Demain, peu importe ce qui se passe

Je te promets, je te promets, je te promets maintenant que

Je vais rester, je vais rester

Demain, peu importe ce qui se passe

(Yo yo yo, yo ho)

Tu sais qu'on est mieux ensemble

(Yo yo yo, yo ho)

Je ne veux pas attendre éternellement

(Yo yo yo, yo ho)

Tu sais qu'on est mieux ensemble

(Yo yo yo, yo ho)

C’est maintenant ou jamais

(Yo yo yo, yo ho)

Tu sais qu'on est mieux ensemble

(Yo yo yo, yo ho)

Je ne veux pas attendre éternellement

(Yo yo yo, yo ho)

Tu sais qu'on est mieux ensemble

(Yo yo yo, yo ho)

C’est maintenant ou jamais

Allons-y, allons-y, allons-y X2

La vie peut être pleine de hauts et de bas, mais on y peut rien, hein ?

On fait avec, ouais

On a ce rock 'n' roll, ce rhythm and blues, ouais, ouais

Je ne suis jamais triste quand je suis avec toi

Je te promets, je te promets, je te promets maintenant que

Tout, tout va s'arranger

Demain, peu importe ce qui se passe

Je te promets, je te promets, je te promets maintenant que

Je vais rester, je vais rester

Demain, peu importe ce qui se passe

(Yo yo yo, yo ho)

Tu sais qu'on est mieux ensemble

(Yo yo yo, yo ho)

Je ne veux pas attendre éternellement

(Yo yo yo, yo ho)

Tu sais qu'on est mieux ensemble

(Yo yo yo, yo ho)

C’est maintenant ou jamais

(Yo yo yo, yo ho)

Tu sais qu'on est mieux ensemble

(Yo yo yo, yo ho)

Je ne veux pas attendre éternellement

(Yo yo yo, yo ho)

Tu sais qu'on est mieux ensemble

(Yo yo yo, yo ho)

C’est maintenant ou jamais

Ouais, tu peux surfer sur ta propre vague

(Ouais, tu peux la monter pour toujours)

Mais chaque voyage est meilleur

(Quand tu as l'amour de ton côté)

(Yo yo yo, yo ho)

Tu sais qu'on est mieux ensemble

(Yo yo yo, yo ho)

Je ne veux pas attendre éternellement

(Yo yo yo, yo ho)

Tu sais qu'on est mieux ensemble

(Yo yo yo, yo ho)

C’est maintenant ou jamais

(Yo yo yo, yo ho)

Tu sais qu'on est mieux ensemble

(Yo yo yo, yo ho)

Je ne veux pas attendre éternellement

(Yo yo yo, yo ho)

Tu sais qu'on est mieux ensemble

(Yo yo yo, yo ho)

C’est maintenant ou jamais

Allons-y, allons-y, allons-y X4