Havertz tenté par un transfert à Manchester United

Kai Havertz, la pépite du Bayer Leverkusen, serait très intéressé par la possibilité de rejoindre les Red Devils.

Kai Havertz est ouvert à l'idée de s’engager avec lors de la prochaine fenêtre du mercato. L’idée de découvrir la dès cet été semble grandement enchanter le prodige de 20 ans.

Le quotidien Manchester Evening News affirme ce jeudi que le sociétaire du voudrait tenter sa chance en et United émerge comme la destination la plus probable pour cet international allemand. Les rivaux de ont aussi des vues sur cet élément, mais sont moins avancés sur le dossier.

L'article continue ci-dessous

Cette semaine, le Bayer Leverkusen a déclaré, par le biais de son directeur sportif Rudi Voller, qu’il voudrait garder son élément vedette pendant au moins une saison de plus. Une mission qui se révèle être de plus en plus compliquée.

Plus d'équipes

Havertz, qui vient d’atteindre le total de 40 buts en , a un prix évalué à 80M€. Peu de clubs sont disposés à s’aligner devant ce montant, surtout en cette période qui suit la crise liée au coronavirus.