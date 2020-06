Hamann : "Manchester United a plus besoin de Havertz que Liverpool"

L'ex-milieu des Reds estime que Kai Havertz ferait un bien fou à Manchester United, même s'il améliorerait également l'équipe de Klopp.

Kai Havertz améliorerait , a déclaré Dietmar Hamann. Mais, ce dernier estime que est l'équipe de qui a le plus «besoin» de conclure un accord avec la jeune star du .

Havertz a a attiré l'attention des grands d'Europe ces dernières semaines, en multipliant les prestations étincelantes avec sa formation du Bayer. De nombreuses recruteurs seraient en train de réfléchir au fait d'émettre une offre pour cet international allemand. Havertz serait même devant Jadon Sancho et Timo Werner pour ce qui est des joueus les plus courtisés de la .

Hamann fait partie de ceux qui partagent cette opinion, l'ancien milieu de terrain de Liverpool s'attend à ce qu'il y ait un intérêt important pour Havertz en provenance d' . Il a déclaré à Sky Sports: "Je pense que beaucoup de clubs de Premier League seront intéressés par lui, c'est un joueur formidable et il n'y a pas beaucoup mieux en ce moment."

Plus d'équipes

Le champion d'Europe 2005 voudrait bien voir Havertz atterrir à Anfield, mais il admet que c'est à Old Trafford qu'il serait le plus utile en ce moment, vu le manque d'options offensives à la disposition d'Ole Gunnar Solskjaer. "Si vous regardez Manchester United, il est très clair qu'ils ont besoin de renouveller leur effectif pour aller de l'avant, et je pense qu'il améliorerait à peu près toutes les équipes. Liverpool est un peu différent vu la façon dont ils jouent, mais il les améliorerait également. Avant l'interruption des compétitions, les gens parlaient d'un montant à trois chiffres, une centaine de millions. Je ne suis pas sûr que c'est un prix qu'un club est prêt à payer cet été. Mais, il est probable qu'il quittera Leverkusen et relèvera un autre défi cet été."