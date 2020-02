Harry Winks : "La blessure de Son est un coup très dur"

En conférence de presse à la veille de l'affrontement face à Leipzig, Harry Winks ne s'en est pas caché : Tottenham aura fort à faire sans le Coréen.

Déjà privés d'Harry Kane depuis plusieurs semaines, José Mourinho et les Spurs vont devoir faire sans leur autre buteur phare : Heung-Min Son. Auteur d'un doublé ce week-end lors de la victoire de contre (2-3), l'international sud-coréen s'est fracturé le bras lors de cette rencontre. Grâce à ce succès, les Londoniens sont totalement relancés dans la course à la qualification à la , mais risquent d'être un peu justes en C1 cette saison.

"C'est un top joueur qui était en super forme"

Ce mercredi soir (21h00), les Spurs recoivent les Allemands du , et devront donc faire sans le Sud-Coréen. Un véritable coup dur selon le milieu de terrain Harry Winks, qui ne s'en est pas caché en conférence de presse à la veille de cet affrontement face à l'équipe de Julian Nagelsmann.

"La blessure de Son est un coup très dur pour nous. C'est un top joueur qui était en super forme. On l'a vu ce week-end. Il apporte plus que ses buts, il travaille dur, il a de l'énergie, de l'expérience aussi. Il faisait du super travail. C'est une grosse perte, mais nous avons d'autres très bons joueurs qui peuvent combler ce vide. J'espère qu'ils marqueront beaucoup de buts et feront beaucoup de passes décisives", a estimé l'Anglais. Difficile de lui donner tort...