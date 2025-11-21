Harry Kane au Barça, le transfert pharaonique

Lewandowski aura 38 ans en début de saison prochaine et son contrat arrive à échéance cette saison. L'idée que Barcelone se sépare du vétéran polonais se répand de plus en plus.

Selon MD, le nom numéro un sur leur liste est celui de Harry Kane. Le capitaine anglais a été annoncé du côté de Barcelone ces derniers mois et serait intéressé par un transfert. L'été prochain, il ne lui restera qu'un an de contrat avec le Bayern Munich, assorti d'une clause libératoire de 65 millions d'euros. Le Bayern Munich souhaiterait toutefois prolonger son contrat.

Bien qu'il ait lui-même 33 ans l'année prochaine, à Barcelone, on estime qu'il s'agirait d'un attaquant de premier plan que le club aurait les moyens financiers de recruter. Sur un marché où des joueurs comme Hugo Ekitike et Alexander Isak sont transférés respectivement pour 95 millions et 145 millions d'euros, l'acquisition d'un joueur plus jeune semble dépasser leur budget salarial. Manchester City et l'Atlético Madrid n'ont montré aucun signe de vouloir laisser partir Erling Haaland ou Julian Alvarez, même s'ils en avaient les moyens.

De plus, Kane possède le prestige d'un numéro neuf barcelonais et, parmi les options envisagées, il est celui qui enthousiasmerait le plus les supporters. Son statut de capitaine de l'Angleterre et sa réputation de professionnel exemplaire sont également des atouts pour le club catalan.

Les chiffres plaident en faveur de Kane.

Par ailleurs, Kane est actuellement dans une forme phénoménale et, au moment où nous écrivons ces lignes, il est aussi performant que n'importe quelle autre option mentionnée. Même si le nom d'Alvarez plaît au Barça, il n'offre pas le même niveau d'efficacité devant le but que Kane. Au cours de sa carrière, il a inscrit 404 buts en 620 matchs, et délivré 127 passes décisives. Sa qualité de jeu en combinaison et son jeu dos au but sont des arguments supplémentaires en sa faveur.

Le principal inconvénient de Kane est bien sûr son âge, et rien ne garantit qu'il pourra maintenir ce niveau de performance encore longtemps. Barcelone a tiré le meilleur parti des dernières années de la carrière de Lewandowski, mais même Kane a un historique de blessures légèrement plus inquiétant que Lewandowski.