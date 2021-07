Angleterre - Harry Kane : "Je vais essayer d'amener cette équipe en finale"

Après la victoire 4-0 contre l'Ukraine, les joueurs anglais étaient aux anges. Harry Kane songe même déjà la finale !

Harry Kane, attaquant de l'Angleterre, au micro de BBC One :

Son sentiment après cette qualification : « Quelle belle performance dans un gros match ! Nous étions favoris et il y avait beaucoup de pression et d'attente. Nous n'avons pas pris de but une nouvelle fois, on en a mis quatre, c'est une soirée parfaite pour nous. »

Comment expliquer ces trois demi-finales à la suite ? « Nous avons mis en place un projet avant le Mondial 2018. Nous avons fait une belle Coupe du monde mais nous avons échoué en demi-finale. Idem lors de la Ligue des nations avec un nouvel échec en demi-finale. Maintenant il s'agit de franchir ce palier et nous devrons le faire mercredi. »

L'Angleterre est-elle plus forte qu'à la Coupe du monde ? : « Nous avons plus d'expérience qu'en 2018. Nous jouons dans des grands clubs qui luttent pour le titre en Premier League et disputent des finale de la Ligue des champions. Je suis confiant et j'espère que ça va continuer mais le travail n'est pas encore terminé. »

Sur son doublé : « C'est toujours agréable de marquer rapidement lors d'un match. J'adore pouvoir aider l'équipe avec mes buts. On a beaucoup parlé de moi et de mes performances lors de cet Euro mais je suis déjà prêt pour la demi-finale et surtout, je vais essayer d'amener cette équipe en finale. »

Harry Maguire, défenseur de l'Angleterre, au micro de BBC Sport :

Son sentiment après la qualification : « C'est un sentiment formidable. On enchaîne les demi-finales mais je ne veux pas m'enflammer car nous voulons aller au bout maintenant. Mais ça montre que nous avons fait des progrès et qu'il faut continuer sur cette voie. »

L'article continue ci-dessous

Un match facile ? : « La première mi-temps n'a pas été si facile. Nous avons marqué le premier but mais ils nous ont mis en difficulté. Le deuxième but juste après la pause a été le tournant du match et à partir de là, nous avons contrôlé la rencontre. Il faut maintenant se reposer et récupérer. »

Sur son but : « On se disait qu'on ne marquait pas assez sur les coups de pied arrêtés. Ce soir, on a mis deux buts de cette façon. Luke Shaw m'a mis un excellent ballon et j'ai bien senti le coup. C'est bien de marquer mais l'essentiel c'est de gagner. »

Gareth Southgate, sélectionneur de l'Angleterre, au micro de BBC one :

Votre analyse du match ? : « Les joueurs ont été fantastiques. Jouer aussi bien comme ils l'ont fait était impressionnant. L'état d'esprit de mon équipe est formidable. C'est d'ailleurs difficile d'écarter des joueurs à chaque match. Ils sont tous à fond lors des entraînements. Je dois faire des choix, y compris sur le plan tactique, à chaque match. Mais ce soir, tous les joueurs ont été parfaits et j'ai un groupe fantastique. »