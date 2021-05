Harry Kane a-t-il livré un indice sur son futur ? Mason répond

Ayant demandé son départ selon certaines rumeurs, Harry Kane a effectué un tour d'honneur mercredi soir devant les fans des Spurs. Des adieux cachés ?

Le manager par intérim de Tottenham, Ryan Mason, a nié que le tour d'honneur de Harry Kane après la défaite de mercredi soir contre Aston Villa était un adieu aux fans du club.

Plus tôt cette semaine, Kane a déclaré aux Spurs qu'il souhaitait quitter le club en raison de leur incapacité à concourir constamment au plus haut niveau.

Après le match de mercredi - le premier cette saison avec les fans et aussi le dernier match à domicile de la campagne pour les Spurs - Kane a fait un tour sur le terrain, semblant devenir ému en applaudissant les fans qui restaient.

Ce qui a été dit?

En conférence de presse d’après-match, Mason a insisté sur le fait que Kane ne disait pas au revoir aux fans.

"C'est normal. Si quelqu'un a été au dernier match à domicile de la saison alors qu'Harry Kane joue pour ce club de football, il est logique de faire un tour d’honneur, en applaudissant les fans et en recevoir en retour. »

"Rien n'a changé entre le dernier match à domicile cette saison et les matchs à domicile des saisons précédentes, donc c'est normal."

Kane quittera-t-il les Spurs?

Bien que le capitaine anglais ait demandé son départ, il reste encore beaucoup de doutes quant à sa capacité à obtenir un transfert cet été.

Le président des Spurs, Daniel Levy, exigera sans aucun doute des indemnités énormes pour Kane, dont le contrat dans le nord de Londres court jusqu'en 2024.

La capacité de Kane à empiler les buts depuis plusieurs saisons en fait l'un des attaquants les plus précieux du football mondial, mais on ne sait toujours pas combien une équipe serait prête à payer pour un joueur ayant des antécédents de blessures et qui aura 28 ans cet été.

L'attaquant préférerait également rester en Angleterre, réduisant encore davantage la liste des clubs qu'il pourrait théoriquement rejoindre.

Manchester United, Manchester City et Chelsea sont des destinations potentiellement viables, mais la question de savoir si l'un de ces clubs fera une offre, sans parler de celle que Levy juge acceptable reste à l’heure actuelle une véritable question ouverte.