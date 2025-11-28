Hansi Flick exige trois joueurs au Barça !

L'entraîneur allemand s'est aligné sur le directeur sportif Deco concernant la nécessité de recruter un défenseur central gaucher, un nouvel ailier et un numéro 9 à long terme, alors que le Barça cherche à retrouver sa compétitivité après ses récents revers en Liga et en Ligue des Champions.

La défaite 3-0 du FC Barcelone face à Chelsea en Ligue des Champions a brutalement rappelé les limites de l'équipe. Les hommes de Flick ont paru désorganisés, à bout de souffle et bien loin du niveau requis pour rivaliser avec l'élite européenne, un résultat de plus qui a mis en lumière des problèmes structurels de longue date. Cette défaite a exacerbé les tensions au sein du club, où les blessures, le déséquilibre tactique et le manque de joueurs de profil ont freiné la dynamique positive. Alors que les Blaugrana sont actuellement derrière le Real Madrid en Liga et ont encore besoin de neuf points pour se qualifier directement pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, la pression interne s'accentue sur la direction sportive pour qu'elle agisse avec détermination.

Dans ce contexte, Flick s'est entretenu avec Deco et le comité chargé de la planification de l'effectif. Ensemble, ils se sont mis d'accord sur trois priorités pour la saison prochaine : un défenseur central gaucher, un ailier et un avant-centre, selon Mundo Deportivo.

Parmi ces postes, celui de défenseur central est considéré comme le plus urgent. Le départ tardif d'Iñigo Martínez l'été dernier a privé l'équipe de son seul défenseur central gaucher de métier et a contraint Pau Cubarsi à des adaptations difficiles. Flick considère l'absence de ce profil comme l'un des plus grands handicaps tactiques de cette saison, d'autant plus que l'équipe peine à contrôler la ligne de hors-jeu et à relancer proprement depuis l'arrière sans Martínez.

Le Barça souhaiterait remédier à cette situation dès janvier, mais le club sait que cela est peu probable en raison des restrictions du fair-play financier et d'un mercato hivernal qui propose rarement des défenseurs spécialistes du niveau requis. La liste des joueurs ciblés est néanmoins claire : Gonçalo Inácio, Jeison Murillo, Nico Schlotterbeck, Luis Benedetti et Marc Guehi, qui sera libre de tout contrat en juin. Les autres secteurs attendront l'été, mais Flick a clairement indiqué que l'ossature de l'équipe doit être renforcée si Barcelone veut de nouveau rivaliser au plus haut niveau.

Ce plan de transferts souligne une réalité plus générale concernant le projet actuel du club catalan : sans renforts structurels, l'équipe ne peut maintenir le niveau requis pour affronter le Real Madrid, le Paris Saint-Germain, le Bayern Munich ou les équipes de Premier League. La situation en défense centrale est la plus urgente, et Flick et Deco s'accordent à dire qu'un gaucher naturel est irremplaçable. Selon certaines sources, Alessandro Bastoni et Schlotterbeck seraient les deux candidats idéaux, le défenseur de Dortmund étant considéré comme plus accessible financièrement grâce à sa clause libératoire d'environ 60 millions d'euros. Bastoni nécessiterait des négociations complexes avec l'Inter.

Mais les problèmes du Barça ne se limitent pas à la défense. Robert Lewandowski étant en fin de contrat et sur le point d'avoir 38 ans, le club sait qu'un nouvel attaquant doit arriver. Julian Alvarez est apprécié en interne, mais la position de Manchester City et de l'Atlético Madrid complique toute possibilité de transfert. La clause libératoire de 65 millions d'euros d'Harry Kane en fait une option réaliste, tandis que le club continue d'explorer d'autres pistes comme Serhou Guirassy et Etta Eyong.

Un ailier est également à l'ordre du jour, notamment un profil polyvalent capable d'évoluer sur les deux flancs. Une option d'achat de 30 millions d'euros pour Marcus Rashford existe si Manchester United le rend disponible cet été, mais Barcelone réévaluera sa saison avant de prendre une décision.