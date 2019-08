Haller ouvre son compteur buts avec West Ham

L’aventure de Sébastien Haller avec est lancée. Ce samedi, et pour son deuxième match avec l’équipe londonienne, l’avant-centre français a réussi à ouvrir son compteur de buts dans le championnat anglais. L’ex-joueur de Francfort a même claqué un doublé.

Lors du court déplacement de l’équipe londonienne à , ce samedi, l’ex-international espoir a été le grand artisan du succès récolté. C’est son capitaine Mark Noble qui avait ouvert la marque, mais Haller a fini le travail. En seconde période, et en l’espace de neuf minutes, il a trompé à deux reprises Ben Foster, le dernier rempart des Hornets.

150 - West Ham are the first club to have had as many as 150 different goalscorers in the , following Sebastian Haller's first goal for the club. Scope. #WATWHU