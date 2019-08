Manchester United-Crystal Palace 1-2, les Eagles surprennent les Red Devils

Avec un nouveau pénalty raté, Manchester United s'est incliné face à Crystal Palace ce samedi pour la 3e journée de Premier League.

Cette rencontre de 3e journée de opposant à réservait quelques surprises... Tout d'abord, ce sont les Eagles qui ont ouvert le score à Old Trafford contre le cours du jeu.

Encore une histoire de pénaltys...

Nous jouons la 33e minute et un long dégagement de Guaita, prolongé par Schlupp permet à Jordan Ayew de récupérer le cuir et de tromper De Gea d'une frappe rasante. Transformés, les Eagles deviennent alors plus audacieux. Et 4 minutes après leur but, David De Gea doit s'interposer en plongeant dans les pieds de Zaha après une belle action collective.

Les joueurs d'Ole Gunnar Solskjaer sont incapables de se montrer réellement incisifs face à des visiteurs qui ne prennent aucun risque derrière et le score restera en faveur de ces derniers au repos. Mais les Red Devils tentent de sonner la révolte après le repos. Ashley Young centre fort devant les cages de Guaita. Daniel James reprend le cuir mais Van Aanholt est à l'affût pour le dévier.

L'article continue ci-dessous

Les Red Devils poursuivent leurs offensives et Milivojevic fait faute sur McTominay dans la surface des visiteurs. Le tireur du pénalty n'est pas Paul Pogba cette fois, mais Marcus Rashford... qui tire en force sur le poteau gauche de Guaita. Les Red Devils sont maudits.

Mais les coéquipiers de De Gea ont de la ressource, notamment d'un point de vue mental. Preuve en est cette égalisation en toute fin de match signée Daniel James, une sublime réalisation à la hauteur des 16m50 qui va se loger dans la lucarne opposée. Le tout, sous le regard de Sir Alex Ferguson, pour un nouvel épisode du Fergie Time.

Mais cela ne suffira pas, puisque Crystal Palace marquera en effet le but de la victoire à la 93e minute sur un ballon perdu par Pogba avec en prime une petite erreur de De Gea dont profite Van Aanholt. 1-2, score final, Palace l'emporte contre United, une première depuis 1991 (22 matches).