Halilhodzic révèle les ambitions du Maroc

Le Maroc n’a plus remporté la Coupe d’Afrique des Nations depuis 1978. Mais, les Lions de l’Atlas ont bien l’intention de le faire cette année, au Cameroun. Qualifiés en quarts de finale, où ils affronteront dimanche l’Egypte, ils ont ferme l’intention de ramener le trophée à la maison.

Les Marocains ont « faim » de succès

Même Vahid Halilhodic, d’ordinaire prudent quand il s’agit d’évoquer les ambitions de sa sélection, a clamé haut et fort ce désir de triompher sur la scène continentale. De ce qu’il a vu depuis le début de la CAN, il estime que ses troupes sont armées pour décrocher leur seconde étoile. « Ce groupe a faim. Les joueurs sont déterminés à aller jusqu’au bout », a-t-il déclaré en conférence de presse ce samedi, dans des propos rapportés par Football365.fr

Tout en faisant part des prétentions que lui et son groupe nourrissent, le coach franco-bosnien a insisté sur la nécessité de respecter chaque adversaire, à commencer par celui qui se présente sur leur chemin en quarts. « Le Maroc vit depuis longtemps une grande rivalité avec l’Egypte. Sur les trente dernières années, le bilan est équilibré. Plus récemment, c’est plutôt l’Egypte qui est en avance. Je me souviens d’un quart de finale à la CAN 2017, que l’Egypte avait gagné 1-0. C’est une grande équipe, sans doute la plus grande d’Afrique, puisqu’elle a gagné sept fois la CAN. Elle suscite beaucoup de respect, mais on va faire le maximum pour gagner », a-t-il confié.

Halilhodzic se méfie du vice des Egyptiens

Le coach Vahid a appelé ses ouailles à faire preuve d’une concentration maximale, et éviter les erreurs défensives comme ils ont pu en commettre lors de leurs deux dernières sorties (3 buts encaissés). « L’avantage de l’équipe d’Egypte est l’expérience et le vice dans le jeu, a-t-il prévenu. Du côté du Maroc, l’équipe a pour elle l’enthousiasme, la jeunesse et l’envie de gagner. Nous serons peut-être avantagés dans la possession, mais il faudra se méfier des pertes de balle dans certaines zones, car ils ont un joueur capable de faire la différence à lui tout seul. Et ce sera typiquement un match où les petits détails peuvent faire la différence. »

Le danger numéro un dans le camp des Pharaons c’est bien sûr Mohamed Salah. Halilhodzic admet que la qualification passe par la « neutralisation » de cet élément de classe mondiale : « Cet automne, Mohamed Salah était le meilleur du monde, il réussissait tout ce qu’il entreprenait. On va essayer de le bloquer, on en est capables, mais ce ne sera pas le travail d’Adam (Masina) tout seul… »