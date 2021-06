Hakimi au PSG, le Real s'enrichit

Le transfert d'Achraf Hakimi au PSG va rapporter gros au Real Madrid.

Le transfert d'Achraf Hakimi de l'Inter Milan au PSG semble imminent. L'arrière latéral et le club français sont parvenus à un accord sur les conditions du contrat tandis que l'Inter réfléchit à la dernière offre de 70 millions d'euros.

C'est une offre que les Italiens sont susceptibles d'accepter et une opération que le Real Madrid suit avec intérêt. Car une petite partie de cet argent sera destinée à Madrid dans le cadre du mécanisme de solidarité prévu par le règlement de la FIFA sur le statut et le transfert des joueurs en milieu de contrat et se déplaçant entre deux pays.

Madrid devrait recevoir 2,1 millions d'euros des honoraires que l'Inter versera au PSG pour Achraf. Conformément au mécanisme de solidarité de l'article VII du règlement de la FIFA sur le transfert des joueurs qui stipule que « lorsqu'un professionnel est transféré avant l'expiration de son contrat, tout club qui a contribué à son éducation et sa formation reçoit une partie de l'indemnité payé à son ancien club".

L'article continue ci-dessous

Les clubs qui ont contribué à la formation d'un joueur entre 12 et 23 ans sont éligibles pour recevoir 5% des frais de transfert, proportionnels aux années passées par le joueur dans le club. Dans le cas d'Achraf, il est entré à l'académie des jeunes du Real Madrid à l'âge de 12 ans et en est sorti à 19 ans - sept ans, ce qui pour Madrid, correspond à 60% de la contribution de solidarité de 5% des 70 millions d'euros de frais de transfert - ce qui revient à 2,1 millions d'euros.

Ce n'est pas une somme énorme, mais c'est un petit plus en plus des 40 millions d'euros que le Real Madrid a mis en banque pour le transfert d'Achraf à l'Inter il y a un an cette semaine. Cependant, il n'y a pas de petit hic avec la contribution de solidarité - cela signifie que Madrid perdra effectivement le droit de premier refus qu'il avait sur Achraf. C'est la seule clause qui a été insérée lorsque le club a vendu le défenseur à l'Inter en juillet 2020, car ils n'ont pas pu obtenir une option de rachat.

Il leur restait le droit de pouvoir égaler toute offre reçue pour le joueur d'autres clubs, mais cela disparaîtra lorsque l'Inter acceptera l'offre du PSG. Madrid inclut généralement des clauses de droit de premier refus pour une période de 72 heures, mais à cette occasion, elles ne correspondront pas à l'offre du PSG si tout se passe comme prévu et que l'arrière latéral marocain déménage à Paris.