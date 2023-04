Habib Beye s'incline face à Hervé Renard après ses débuts réussis en Bleu

Interrogé sur la première d'Hervé Renard à la tête des Bleues, Habib Beye a tiré son chapeau au nouveau sélectionneur dont il aime le projet.

Après le chapitre Christophe Galtier face aux Ultras niçois, les chroniqueurs du Canal Football Club ont été invités à s'exprimer sur la première performance de l'Équipe de France féminine avec Hervé Renard sur son banc. En dehors de la victoire 5-2, anecdotique au vu du caractère amical de la rencontre, c'est surtout l'animation tactique et l'alchimie entre le sélectionneur et ses joueuses qui étaient scrutées. À ce propos, Habib Beye a tiré son chapeau au nouvel homme fort des Bleues.

Le projet de jeu pour Beye, les cadres pour Boulleau

Si il n'est pas le plus grand admirateur d'Hervé Renard, Habib Beye a reconnu le positif déjà observé au sein de l'équipe. Pour l'ancien défenseur marseillais, le nouveau sélectionneur dispose d'une aura positive qui peut aider l'Équipe de France : « J'ai trouvé les filles captivées devant Renard. Il y a évidemment le projet et la manière de jouer, mais aussi l'accroche que vous avez avec les joueuses. Et il a mis cela en avant, avant même le projet de jeu. C'est une bonne gestion humaine. »

Ancienne latérale gauche chez les Bleues, Laure Boulleau s'est davantage épanchée sur la performance sportive : « On a senti que l'équipe a repris du souffle en seconde mi-temps. Renard avait besoin d'observer ses joueuses pour savoir sur lesquelles s'appuyer et ce sont les filles d'expérience qui ont changé le match. Il a fait un choix fort en rappelant Eugénie Le Sommer, et il va également appeler Amandine Henry. Il veut s'appuyer sur l'expérience, on est à l'opposé de ce qui se faisait avec Diacre. » Avant de donner un pronostic sur la suite : « Certes, c'est le début, c'est tout beau tout rose, mais je suis optimiste. Il maîtrise bien l'outil de la communication, on le sent dans ses interventions. »