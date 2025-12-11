Haaland tacle Carragher pour défendre Salah

Le penalty transformé par l'attaquant norvégien en première mi-temps a permis à City de renverser la vapeur et de s'imposer 2-1 face aux Merengues, confortant ainsi sa place en huitièmes de finale de la Ligue des Champions.

Rodrygo avait ouvert le score pour le Real Madrid à la 28e minute, concluant avec brio une contre-attaque éclair et mettant fin à une longue disette. Mais City, fidèle à sa réputation, a réagi presque immédiatement. Une mêlée dans la surface madrilène a permis au jeune Nico O'Reilly, 18 ans, d'égaliser à bout portant et de surprendre un public du Bernabéu impatient. Juste avant la pause, Haaland a été fauché par Antonio Rüdiger et a transformé le penalty, prenant Thibaut Courtois à contre-pied. Le Real Madrid a poussé fort en seconde période, mais la frappe lobée et délicate de Jude Bellingham a frôlé le poteau et la tête d'Endrick en fin de match a effleuré la barre transversale. Cependant, les hommes de Pep Guardiola ont tenu bon et sont repartis d'Espagne avec trois points précieux.

Haaland anime l'interview d'après-match avec des répliques cinglantes.

Le spectacle ne s'est pas arrêté au coup de sifflet final. Invité de l'émission CBS Sports Golazo, Haaland a rejoint Kate Abdo, Thierry Henry, Micah Richards et Carragher pour une interview qui a rapidement viré à la joyeuse pagaille.

Richards a commencé par demander à l'attaquant comment il se sentait. Haaland a souri en coin : « Je commence à être nerveux avec Jamie Carragher en studio ! » Ce commentaire a déclenché un éclat de rire général avant que Carragher ne le rassure, avec un enthousiasme peut-être pas totalement convaincant : « Pas de souci, Erling. »

Lorsqu'on lui a demandé de choisir entre Carragher et Rüdiger, son adversaire direct et physique pendant une grande partie du match, Haaland a répliqué. Il a déclaré : « Je crois que je dois dire Rüdiger maintenant, parce que Carragher est un peu incontrôlable en ce moment. »

Les plaisanteries ont continué lorsque Carragher a invité Haaland à son podcast « Stick to Football » aux côtés de Roy Keane. Avec un sourire, l'attaquant a répondu : « Jamie Carragher et Roy Keane, je crois que je devrais amener mon père. » La remarque de Haaland faisait référence à la fameuse altercation entre Keane et son père, Alf-Inge Haaland, il y a plus de vingt ans lors du derby de Manchester, où un tacle dangereux du milieu de terrain de United avait failli mettre un terme à la carrière de Haaland père. Carragher n'a pu que rire et conclure : « Marché conclu. »