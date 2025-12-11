Haaland regrette son duel raté avec Mbappé

Mbappé n'a pas joué une seule minute lors de la victoire 2-1 de City au Santiago Bernabéu, un succès précieux pour le moral des troupes dans cette compétition européenne de haut niveau.

Pourquoi Mbappé n'a pas joué contre Manchester City ?

Les géants de la Premier League, Manchester City, se sont rendus en Espagne en s'attendant à ce que le champion du monde Mbappé pose de sérieux problèmes à leur défense. On savait qu'il souffrait d'une blessure, mais il figurait tout de même dans le groupe de Xabi Alonso.

L'international français est resté sur le banc même lorsque le Real s'est retrouvé mené au score en seconde période de cette rencontre au sommet. Le premier but de Rodrygo a été égalisé par Nico O'Reilly et un penalty transformé par Haaland.

Le Real Madrid a préféré ne prendre aucun risque avec la forme physique de Mbappé, le « Galactique » de 26 ans souffrant d'une blessure au genou. Alonso a besoin de lui en pleine forme pour tenter de remporter le titre de champion d'Espagne en 2025-2026.

Haaland espérait affronter Mbappé.

Voir Mbappé parmi les remplaçants – lui qui a inscrit 25 buts cette saison – a redonné espoir à City. Haaland insiste cependant sur le fait qu'ils auraient préféré affronter l'un des meilleurs joueurs au monde.

Le prolifique Norvégien, qui a porté son total de buts cette saison à 21 en autant de matchs en club, a déclaré à TNT Sports : « Nous sommes au courant de leurs blessures, nous en avons quelques-unes aussi, mais ils en ont beaucoup et on ne souhaite à personne de se blesser. Nous nous attendions cependant à ce que Mbappé joue.

« Je pensais jouer contre Kylian, alors forcément, quand un joueur comme Kylian ne joue pas, on n'est pas content car on veut jouer contre les meilleurs, mais ça donne un petit coup de pouce psychologique. »

Haaland a transformé le penalty contre le Real après l'avoir obtenu. Il a été fauché dans la surface par Antonio Rüdiger et a eu l'opportunité de tirer au but après consultation de la VAR et demande à l'arbitre de vérifier l'écran de contrôle au bord du terrain.

Le redoutable numéro 9 de City a ajouté, à propos du duel physique qu'il a eu avec la défense madrilène : « [Raúl] Asencio commençait à me pousser et à me provoquer. » C'est quelque chose que j'apprécie. Et bien sûr, Rüdiger aussi. On a eu de beaux duels et aujourd'hui, il en a voulu un peu trop, il m'a tiré par le bras. Donc, pour moi, c'est une faute indiscutable.