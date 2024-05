Haaland plus en forme que jamais

La machine à marquer des buts de Manchester City, Erling Haaland, a envoyé un message enflammé avant le match décisif pour le titre contre West Ham.

L'attaquant norvégien a inscrit un doublé mardi lors de la victoire de Manchester City sur Tottenham (2-0) à l'extérieur, faisant ainsi un pas de plus vers la conquête d'un quatrième titre consécutif en Premier League. Il s'agissait d'un match à gagner pour les Cityzens, car une défaite au stade Tottenham Hotspur aurait donné un avantage considérable à Arsenal dans la course au titre avant la dernière journée.

L'attaquant prolifique s'est toutefois montré à la hauteur dans les moments les plus importants et a fait en sorte que les champions ne soient plus qu'à une victoire de leur sixième titre de champion de l'ère Pep Guardiola. Haaland est également en passe de remporter son deuxième Soulier d'or consécutif.

« Le travail n'est pas terminé »

À la veille de la dernière journée de championnat, le joueur de 23 ans a partagé un message de défi sur Instagram en publiant une photo de lui avec la légende suivante :

« Le travail n'est pas terminé. » Après avoir affronté West Ham lors de leur dernier match de Premier League dimanche, les hommes de Guardiola tenteront d'ajouter un nouveau titre à leur palmarès en affrontant leurs rivaux de Manchester United lors de la finale de la FA Cup le 25 mai.