Haaland passe aux aveux sur sa saison catastrophique

Crystal Palace vs Manchester City

Erling Haaland estime que Manchester City a connu une saison catastrophique, tout en expliquant pourquoi ils ont échoué.

L'attaquant de City estime que son équipe n'a pas eu assez de « soif » cette saison et qu'il faudra y remédier lors de la saison 2025/26. Le joueur de 24 ans a admis que ses performances n'ont pas été à la hauteur.

Il a déclaré au Daily Mail : « On peut trouver des excuses à tout cela – les blessures, beaucoup de blessures et les mauvais moments – mais au final, nous n'avons pas été assez performants. Nous n'avions pas cette soif en nous. Je n'ai pas été assez bon, je n'ai pas assez aidé l'équipe. »

« Le club a placé la barre très haut, ce qui signifie que cette saison est catastrophique – c'est tout dire. » La saison prochaine, il faudra retrouver le moral pour attaquer la saison.

La série de quatre titres consécutifs de City en Premier League a été définitivement interrompue par Liverpool cette saison, et les Citizens ont également subi des éliminations précoces en Ligue des champions et en Carabao Cup. Tous leurs espoirs reposent sur une qualification pour la Ligue des champions la saison prochaine et une victoire en FA Cup – deux choses qui sont largement à leur portée.

Haaland, qui a tout de même marqué 30 buts cette saison, espère mener City, quatrième, en Ligue des champions la saison prochaine et remporter la FA Cup contre Crystal Palace ce week-end.