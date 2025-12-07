Haaland n'a pas peur de Mbappé et des Bleus

Sur les réseaux sociaux, il a admis être confronté à un défi de taille dans ce que les supporters surnomment déjà le « groupe de la mort ». La Coupe du Monde de l'été prochain sera la plus importante jamais organisée, avec 48 équipes réparties en 12 groupes, la FIFA introduisant pour la première fois les seizièmes de finale. Malgré ce nombre accru d'équipes, le Groupe I se distingue par son niveau de compétition exceptionnel.

La France, le Sénégal, la Norvège et le vainqueur du deuxième barrage FIFA (Bolivie, Suriname ou Irak) ont été tirés au sort ensemble. Ce tirage a immédiatement suscité l'enthousiasme des fans, car il promet enfin un duel tant attendu entre Haaland et Kylian Mbappé sur la plus grande scène du football. Le Norvégien aborde sa première Coupe du Monde avec la Norvège en pleine forme, tandis que Mbappé, désormais fer de lance de l'attaque du Real Madrid, continue d'afficher des statistiques qui marqueront à jamais une génération de légendes du football. Mbappé possède déjà le summum du palmarès international, ayant soulevé le trophée en 2018 et brillé à nouveau lors de la finale de 2022. Haaland, quant à lui, a dû se contenter d'assister, impuissant, aux échecs répétés de la Norvège en qualifications, jusqu'à présent.

Haaland a été impitoyable lors des qualifications, inscrivant 16 buts en huit matchs et qualifiant ainsi la Norvège pour sa première Coupe du Monde depuis 1998. Aucun joueur, quel que soit le continent, n'a fait mieux. Pour un pays dont les espoirs footballistiques ont longtemps reposé sur des promesses non tenues, les statistiques de Haaland sont tout simplement historiques. Les statistiques de Mbappé cette saison sont tout aussi impressionnantes. Il a marqué 16 buts en 15 matchs de championnat avec le Real Madrid et n'est qu'à deux buts de devenir le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France, à seulement 26 buts. Haaland est déjà le meilleur buteur de l'histoire de la Norvège, avec une avance incroyable de 22 buts sur le deuxième meilleur buteur de son pays. En club, il compte 15 buts en 14 apparitions avec Manchester City en Premier League.

Il a partagé sa première réaction sur Instagram peu après le tirage au sort : « France et Sénégal, c’est dur [emoji rire]. Qu’en pensez-vous ? »