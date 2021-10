Haaland, monsieur un but par match

Erling Haaland a encore inspiré Dortmund ce samedi, en marquant deux des trois buts de la victoire contre Mayence (3-1).

Dispensé de la trêve internationale à cause d’une légère blessure, Erling Haaland avait les jambes en feu à l’occasion de la reprise de la Bundesliga ce samedi. Comme souvent, il a été le principal artisan d’un succès de Dortmund en signant deux réalisations.

Le Norvégien a assuré le break pour son équipe à la 54e en transformant un pénalty. Et, en fin de match, alors que sa formation était sous la menace d’un come-back adverse, il a tué tout suspense en mettant à profit un service de Jude Bellingham.

Avec ce doublé inscrit, Haaland en est désormais à 9 pions réussis en seulement 6 matches joués. Même Robert Lewandowski ne fait pas aussi bien, puisqu’il le dépasse désormais de deux unités.

Bien placé pour le Soulier d’Or

Les statistiques de Haaland sont impressionnantes et elle le sont encore plus si on fait bilan devant la cage adverse depuis son arrivée dans la Ruhr en janvier 2020. Il a trouvé le chemin des filets à 49 reprises en autant de rencontres disputées. Le calcul est simple : c’est monsieur un but par match.

Avec de tels chiffres, l’ancien goleador de Leipzig se positionne comme le candidat numéro un au Soulier d’Or européen. Ça serait sa deuxième récompense individuelle majeure après la conquête d’un Golden Boy. Il restera ensuite le Ballon d’Or à aller chercher. Le Graal suprême pour lequel il est déjà nommé cette saison.