Haaland : "Je me sens comme un leader à Dortmund"

L'attaquant norvégien a indiqué qu'il appréciait beaucoup les responsabilités qui lui sont offertes dans son club de Dortmund.

Erling Haaland a admis qu'il se sentait déjà comme un leader au Borussia Dortmund.

Haaland a conforté sa réputation en tant que l'un des jeunes attaquants les plus prolifiques d'Europe cette saison, avec sa dernière performance de haut niveau signée lors de la victoire contre Schalke dans le derby.

Le joueur de 20 ans a marqué deux fois, jouant un grand rôle dans le succès des siens (4-0) à la Veltins-Arena. Le Scandinave tient parfaitement son rôle d'homme providentiel du Borussia et lui permet d'espérer une bonne fin de saison après un gros passage à vide au milieu de l'exercice.

Lorsqu'on lui a demandé s'il se considérait désormais comme l'un des leaders du vestiaire à la Signal Iduna Park, Haaland a déclaré à ViaPlay Fotball: "Oui, vous pouvez dire ça. J'ai l'impression que je prends de plus en plus de place. Le club me fait confiance et s'attend à ce que je fasse pencher la balance en notre faveur. Et j'aime jouer ce rôle, donc je pense que je suis d'accord avec vous."

"J'essaye d'aider tout le monde"

Le Norvégien a aussi exprimé sa volonté d'influencer la prochaine génération de talents du club: "J'ai l'impression d'avoir beaucoup vécu, malgré mon jeune âge. J'essaie de m'occuper des plus jeunes que moi et j'essaie d'aider tout le monde à aller mieux."

Dortmund a dépensé 20 millions d'euros pour faire venir Haaland à Westfalenstadion depuis Red Bull Salzburg en janvier 2020, ce qui s'est avéré être l'une des bonnes affaires de la dernière décennie. L'imposant avant-centre a marqué 43 buts lors de ses 43 premières sorties pour le club, dont 27 jusqu'à présent cette saison. Les défenses en Bundesliga et en Ligue des champions éprouvent toutes les peines du monde à le contenir.

Si Haaland continue sur sa trajectoire actuelle, il y a de fortes chances pour qu'il fasse objet d'une bataille entre plusieurs grands clubs européens pour l'obtention de sa signature. Des écuries comme le Real Madrid, le Paris Saint-Germain, Manchester City et Manchester United ont tous été crédités d'un intérêt envers la star Dortmund. Haaland est désormais évaluée à plus de 80 millions d'euros.

Haaland a insisté sur le fait qu'il était assez content à Dortmund pour le moment, mais il a été suggéré que BVB pourrait envisager de le laisser filer et renflouer ses caisses plus tard cette année en raison des problèmes financiers croissants causés par la crise des coronavirus.