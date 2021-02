Haaland a encore frappé !

Erling Haaland a fait parler la poudre ce samedi lors du derby de la Ruhr contre Schalke 04.

Sur la lancée de sa belle prestation en Ligue des Champions contre le FC Séville, réussie mercredi dernier, Erling Haaland s’est de nouveau distingué ce samedi à l’occasion du derby entre le Borussia Dortmund et Schalke 04.

A la Veltins Arena, le Norvégien s’est encore mué en héros du match avec deux buts marqués. Deux réalisations, dont une d’anthologie et qui va faire le tour des chaines mondiales. A la 45e minute de jeu, et sur une passe soyeuse de Jadon Sancho, il a placé une magnifique volée acrobatique et qui a fini au fond des filets. Un geste de pur attaquant et à travers lequel il confirme ses qualités hors norme.

Son second but, il l’a inscrit à la 79e minute. Sur une passe de Jude Bellingham, il a poussé le cuir dans les filets vides en le cueillant du gauche au second poteau. Il a ainsi parachevé le joli succès des siens (4-0). Les deux autres du BVB dans cette partie ont été l’œuvre de Jadon Sancho et Raphaël Guerreiro.

L'article continue ci-dessous

Haaland affole les compteurs

Avec ses deux réalisations du jour, Haaland totalise 16 buts en Bundesliga cette saison. C’est une unité de plus que toute l’attaque de Schalke 04 (15 buts). Toutes compétitions confondues, le Scandinave compte 27 buts en 25 matches joués.

Notons en outre que Haaland n’est que le deuxième joueur à marquer lors de chacun de ses trois premiers derbies de la Ruhr après le Brésilien Ewerthon, qui avait réussi cette performance en 2002/03.

Haaland gagne par ailleurs deux places au classement du Soulier d’Or pour se retrouver dauphin de Robert Lewandowski. L’ex-joueur de Salzbourg aura cependant du mal à rattraper le Polonais vu que 18 points les séparent à trois mois du terme de l’exercice.