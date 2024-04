Haaland au Barça, l'incroyable rebondissement

Ces derniers jours, il a été rapporté que le FC Barcelone considérait Haaland comme le remplaçant idéal de Lewandowski.

Joan Laporta a l'ambition de recruter la superstar norvégienne en 2025 ou 2026, à condition que les finances du club s'améliorent suffisamment avant ces dates.

Haaland est sans doute l'un des deux meilleurs numéros 9 du monde, avec Harry Kane. Il est très heureux à Manchester, ce qui n'a pas empêché des liens avec le FC Barcelone, mais aussi le Real Madrid.

Haaland au Barça ?

Selon Bojan Krkic Sr, si Haaland avait le choix entre les deux clubs, il préférerait rejoindre la Catalogne, comme l'indique Sport. "Erling Haaland donne la priorité à Barcelone. S'il devait choisir entre Barcelone et le Real Madrid, il irait à Barcelone".

Bojan Sr pense également qu'un transfert de Haaland est tout à fait possible pour le FC Barcelone dans les délais impartis. "Barcelone se remet petit à petit. Ils vont retourner au Camp Nou, ce qui change beaucoup de choses en termes de marketing et de merchandising. Il y a aussi les investisseurs, la vente des footballeurs..." Pour l'instant, l'arrivée de Haaland n'est qu'un rêve très lointain pour Barcelone. Cela pourrait changer dans les mois et les années à venir, en fonction de l'évolution de la situation financière.