Gündogan : "Les autres joueurs sont jaloux que j'ai travaillé avec Klopp et Guardiola"

L'international allemand a eu la chance de croiser la route de son compatriote au Borussia Dortmund avant d'évoluer avec l'Espagnol à Manchester City.

Ilkay Gundogan est un privilégié. Le milieu de terrain de évolue depuis plusieurs saisons sous la houlette de Pep Guardiola chez les Sky Blues, mais avant de s'envoler pour le Nord de l' , l'international allemand évoluait du côté du . Et lors de son passage dans la Ruhr, Ilkay Gundogan a notamment évolué sous les ordres de Jürgen Klopp, qui est aujourd'hui son adversaire et fait les beaux jours de .

Gundogan a été recruté par Klopp au Borussia Dortmund en 2011 avant que les deux ne quittent finalement la contre la . Plutôt que de suivre Jürgen Klopp à Liverpool, Ilkay Gundogan a choisi Manchester City, où il a continué de s'améliorer sous la direction de Pep Guardiola. Avec Klopp et Guardiola largement considérés comme deux des meilleurs entraîneurs du monde actuellement, le milieu de terrain allemand a concédé dans une interview à Fantasy PL qu'il avait sans aucun doute rendu plusieurs joueurs envieux d'avoir travaillé avec les deux.

"Un privilège"

"Ce sont les deux meilleurs entraîneurs du monde. C'est un privilège d'avoir pu m'entraîner avec les deux. Je pense qu'il y a beaucoup de footballeurs qui sont jaloux de moi parce qu'ils n'ont pas eu cette opportunité. Les deux ont une place dans mon cœur. Les deux m'ont beaucoup appris et font partie de mon succès". Alors que Gundogan a apprécié son temps de travail sous Klopp à Dortmund, le joueur de 29 ans a décidé de ne pas retrouver le manager d'Anfield en 2016.

Les Reds étaient apparemment intéressés par Gundogan mais le joueur de lui-même a décidé qu'il voulait relever un nouveau défi avec un nouveau club et un nouveau manager choisissant donc le Manchester City de Pep Guardiola : "Je crois aux défis de la vie et j'essaie toujours de me mettre au défi. Si je ne sors pas de ma zone de confort, je ne changerai jamais et ne m'améliorerai jamais. J'ai eu quatre bonnes années avec Jürgen et je l'aime en tant que personne et en tant qu'entraîneur. Mais je sentais qu'il y avait quelque chose de nouveau".

"Je voulais quitter Dortmund et ne pas penser à Dortmund lorsque j'aurais dû passer du temps avec Jürgen dans mon nouveau club. C'était en partie une raison pour moi de ne pas aller à Liverpool", a conclu l'international allemand. Un choix en partie payant puisque Gundogan a ainsi pu remporter plusieurs fois la Premier League, mais il lui manque toujours la remportée par les Reds l'an dernier. Une chose est sûre, alors que beaucoup de joueurs rêveraient d'être entraîner par un de ces deux techniciens, Gundogan a lui la chance d'avoir pu côtoyer les deux.