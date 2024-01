Guinée - Sénégal : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

La Guinée et le Sénégal s’affrontent mardi pour le compte de la troisième journée de la CAN 2023. Les dernières infos ici.

Démarrée le 13 janvier dernier, la 34e édition de la Coupe d’Afrique des Nations est déjà à sa troisième journée. Une journée de grands enjeux pour les différentes nations. L’un des chocs des derniers matchs de poule oppose la Guinée au champion d’Afrique en titre, le Sénégal, ce mardi.

Guinée - Sénégal, un choc à multiples enjeux

Avec un nul (1-1 vs Cameroun) et une victoire (1-0 vs Gambie), la Guinée est en pole position pour se qualifier pour le prochain tour. Le Syli National n’a besoin que d’un point pour assurer sa qualification en huitièmes de finale. Mais les Guinéens devront passer par le Sénégal, l’un des rares favoris à avoir confirmé son statut durant la compétition, pour atteindre cet objectif. Toutefois, même si cela s’annonce compliqué, la Guinée a montré jusque-là qu’elle pouvait se sortir des situations périlleuses avec sa force collective et sa détermination. Un état d’esprit dont les hommes de Kaba Diawara auront besoin pour essayer de faire tomber le Sénégal.

Seul favori à avoir réussi à faire 6/6 (2 victoires en 2 matchs), le Sénégal a déjà assuré sa place en huitièmes de finale. L’enjeu du choc contre la Guinée pour les Sénégalais, reste la première place du Groupe C de cette Coupe d’Afrique des Nations. Et, les Lions de la Téranga n’ont besoin que d’un point pour cocher également cette case. Même si le sélectionneur, Aliou Cissé, devrait faire tourner son effectif pour ce dernier match, les qualités ne manqueront pas sur le terrain, avec des joueurs comme Cheikhou Kouyaté et Nicolas Jackson ou encore Iliman Ndiaye qui seront probablement titulaires. En plus, le Sénégal, ayant fait du sacre, son objectif principal, il ne devrait pas se ménager face à la Guinée.

Horaire et lieu de match

Guinée – Sénégal

3e journée CAN (Groupe C)

Lieu : Stade Charles Konan Banny

A 18h française

Les compos probables du match Guinée – Sénégal

Guinée : Koné – Conte, Jeanvier, Diakhaby, Sylla – Konaté, Cissé, Camara – Guilavogui, Bayo, Fadera

Sénégal : Mendy – Jakobs, Niakhate, Diallo, Koulibaly, Diatta – Kouyaté, Camara – Mané, Jackson, Ndiaye

Sur quelle chaîne suivre le match Guinée – Sénégal ?

La rencontre entre la Guinée et le Sénégal sera à suivre ce mardi 23 janvier 2024 à partir de 18h sur BeIN Sports 1. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, BeIN Connect ou sur My Canal.