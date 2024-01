Guinée Equatoriale - Côte d’Ivoire : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

La Guinée Equatoriale défie la Côte d’Ivoire lundi pour le compte de la 3e journée de la CAN 2023. Les dernières infos ici.

La 34e édition de la Coupe d’Afrique des Nations aborde sa troisième journée lundi en Côte d’Ivoire. Le pays hôte, justement, sera aux prises avec la Guinée Equatoriale lors de cette journée. Le duel entre les deux équipes s’annonce très compliqué, aucune des deux nations n’ayant pas encore assuré sa qualification.

Guinée Equatoriale - Côte d’Ivoire, le duel de tous les dangers

La Guinée Equatoriale est l’une des surprises de cette Coupe d’Afrique des Nations. Après une victoire (4-2 vs Guinée Bissau) et un nul (1-1 vs Nigéria), le Nzalang Nacional figure en tête du Groupe A. Face aux Ivoiriens, les Equato-Guinéens ont bien envie de faire un bon résultat pour s’assurer une place dans les deux premiers. Une opération qui ne sera pas tout facile devant des Eléphants, blessé et en quête d’une nouvelle victoire.

La Côte d’Ivoire a bien lancé sa compétition avec une victoire contre la Guinée- Bissau (2-0) avant de tomber face au Nigéria (0-1). Avec trois points en deux journées, les Eléphants ont toujours leur destin en mains. Les hommes de Jean-Louis Gasset doivent impérativement s’imposer face à la Guinée Equatoriale pour être sûrs de se qualifier. Tout autre résultat obligerait les Ivoiriens à faire des calculs pour espérer finir parmi les quatre meilleurs troisièmes. Ce qui risque d’être fatal pour la Côte d’Ivoire tant le classement est serré dans tous les groupes.

Horaire et lieu de match

Guinée Equatoriale – Côte d’Ivoire

3e journée CAN (Groupe A)

Lieu : Stade Alassane Ouattara

A 18h française

Les compos probables du match Guinée Equatoriale - Côte d’Ivoire

Guinée Equatoriale : Owono; Akapo, Obiang, Coco, Ndong; Eneme, Bikoro; Salvador, Machin, Miranda; Nsue

Côte d’Ivoire : Fofana; Aurier, Diomande, Ndicka, Konan; Fofana, Sangare, Kessie; Pepe, Krasso, Boga

Sur quelle chaîne suivre le match Guinée Equatoriale – Côte d’Ivoire ?

La rencontre entre la Guinée Equatoriale et la Côte d’Ivoire sera à suivre ce lundi 22 janvier 2024 à partir de 18h sur BeIN Sports 2. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, BeIN Connect ou sur My Canal.