Guerre Real - Barça : Xabi Alonso répond à Laporta ?

Ces remarques font suite aux déclarations de Florentino Pérez lors de l'assemblée générale du Real Madrid le week-end dernier, où il a pointé du doigt un prétendu favoritisme des arbitres envers le Barça. Sans surprise, l'entraîneur Xabi Alonso a été interrogé sur le sujet lors de sa conférence de presse d'avant-match, avant le déplacement des Merengues à Gérone. Il a cependant refusé de réagir, selon le quotidien AS.

« Il y a des messages populistes. Concentrons-nous sur ce qui nous appartient, gagnons le titre de manière sportive et méritée. Chaque match est un test.»

Depuis son retour à Barcelone, Joan Laporta a été impliqué dans de nombreuses transactions confuses.

Le Real Madrid a renoué avec la victoire face à l'Olympiakos mercredi, après trois matchs sans succès toutes compétitions confondues. Alonso espère désormais voir son équipe enchaîner les victoires dans les semaines à venir.

« Nous avons connu de bonnes phases de jeu. Il nous faut cette domination, ce contrôle, cette continuité, cette persévérance, qualités que nous avons particulièrement développées en défense. Je ne suis satisfait de rien, surtout des buts encaissés lors des derniers matchs ; nous sommes en construction. »

Alonso : Cette équipe est unie

Ces dernières semaines, de nombreux articles ont fait état du mécontentement des joueurs envers Alonso, mais il semble que la situation se soit apaisée en interne. Il a réaffirmé être satisfait de la situation de son équipe depuis son arrivée.

« J’ai toujours eu le sentiment que l’équipe est unie et que nous connaissons tous l’objectif : aller au bout du championnat avec une chance de tout gagner. Nous sommes solidaires dans les bons comme dans les mauvais moments. Nous avons une bonne communication au quotidien. Malgré les rumeurs et les attentes, nous sommes très unis. »