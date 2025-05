Guendouzi, le transfert pharaonique

Newcastle mène la course pour recruter le milieu de terrain de la Lazio Matteo Guendouzi

Selon un article de la Gazetta dello Sport, relayé par Sport Witness, Newcastle, club de Premier League, serait lié au milieu de terrain de la Lazio Guendouzi. Le Français figurerait parmi les joueurs que le club de Serie A envisagerait de vendre. L'ancien joueur d'Arsenal est sous contrat jusqu'en juin 2028 et est évalué à 40 millions d'euros (33 millions de livres sterling/45 millions de dollars) par la Lazio.

Guendouzi a disputé 48 matches avec la Lazio lors de la saison qui vient de s'achever, inscrivant un but et délivrant cinq passes décisives. Cependant, son éventuel transfert à Newcastle dépend de l'avenir du milieu de terrain Tonali, qui a suscité l'intérêt de la Juventus, poids lourds italiens. Des informations en Italie suggèrent également que Guendouzi cherche à prolonger son contrat avec la Lazio, et que le nom de Newcastle est utilisé par ses représentants pour augmenter sa valeur et obtenir un salaire plus élevé de la part de son club actuel.

Alors que la Lazio manquera les compétitions continentales la saison prochaine après avoir terminé septième de Serie A, Newcastle disputera la Ligue des champions.

La Lazio disputera les compétitions nationales en Italie la saison prochaine et chercherait à recruter son ancien entraîneur Maurizio Sarri pour remplacer Marco Baroni, selon le rapport.