Guendouzi de retour en Premier League ? La grande annonce

Si l'entraîneur des Black Cats ne s'est pas engagé à approcher l'ancien joueur d'Arsenal lors du mercato hivernal, il a évoqué positivement leur relation. Le Bris entraînait alors l'équipe réserve de Lorient lorsque Guendouzi évoluait au sein du club français.

Retrouvailles entre Guendouzi et Le Bris à Sunderland ?

Le manager de 49 ans a révélé que lui et son ancien joueur restent en contact. Le Bris a lancé Guendouzi dans le football professionnel en 2016. Le milieu défensif a ensuite gravi les échelons, s'imposant comme titulaire dans l'équipe réserve de Lorient avant de rejoindre Arsenal pour un montant non divulgué.

Leur relation étroite et l'excellent début de saison de Sunderland en Premier League pourraient suffire à convaincre Guendouzi de quitter Rome pour les bords de la Sunderland. Guendouzi a rejoint la Lazio en provenance de Marseille en 2024, après un prêt initial d'une saison, pour un montant estimé à 15 millions d'euros (13,2 millions de livres sterling).

L'entraîneur des Black Cats reste discret sur une éventuelle approche officielle.

Malgré leurs bonnes relations, Le Bris est resté évasif face aux rumeurs, laissant entendre que le club n'avait pas encore pris de décision concernant une approche lors du prochain mercato hivernal. Il a déclaré : « Nous avons toujours des contacts avec des joueurs, et Matteo en fait partie. J'ai travaillé avec lui à Lorient, donc nous restons en contact. Mais pour le moment, il est trop tôt pour parler du mercato de janvier. »