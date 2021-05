Guardiola voit Aguero jouer jusqu'à ses 40 ans

L'entraineur de City voit son futur ex-joueur se produire au plus haut niveau pendant de longues années encore.

Pep Guardiola a fait l'éloge de Sergio Aguero alors que l'attaquant s'apprête à disputer son tout dernier match pour Manchester City.

Le match à domicile de dimanche contre Everton sera le dernier du joueur de 32 ans aux couleurs du club vu qu'il est prévu qu'il parte cet été dans le cadre d'un transfert gratuit et après 10 ans en Angleterre.

La prochaine destination d'Aguero n'a pas encore été décidée, mais Guardiola estime qu'il manquera beaucoup aux Eastlands de par ses exploits sur le terrain, mais aussi sa personnalité.

"[Aguero] est une personne incroyablement gentille et drôle, humble malgré la légende qu'il est. Étant originaire d'Argentine et dans ce pays où il est si difficile de marquer des buts et lui le fait depuis de nombreuses années", a déclaré Guardiola lors d'une conférence de presse.

"Il était incroyablement aimé par tout le staff et les intendants. Dimanche, le dernier match, je suis sûr que les fans lui rendront hommage à ce qu’il a fait jusqu’à présent; titres, buts, performances, c'est incroyable", a poursuivi le technicien catalan.

"Aguero c'est comme un lion, il tue ses opposants"

Guardiola pense qu'El Kun a toutes les qualités et la motivation pour continuer à briller au plus haut niveau pendant très longtemps : "Il est comme un lion dans la jungle, il tue l'adversaire. Le dernier but contre Palace le définit parfaitement. Il a contrôlé deux ou trois pas puis waouh. Tellement de vitesse et puis la qualité pour faire le but, il a cette qualité. Il pourrait jouer jusqu'à 40 ans et continuer marquer des buts".

L'entraîneur a également confirmé qu'Aguero était apte à jouer pour sa formation lors de la dernière sortie de la saison : "Tout le monde est en forme, Sergio s'est entraîné hier et aujourd'hui un peu, Joao Cancelo ne peut pas jouer car il a été expulsé. Les autres sont en forme. "

Pour rappel, Aguero es pressenti pour prendre la direction de Barcelone durant l'intersaison. Il se dit qu'un contrat de deux ans l'attend déjà au Camp Nou. Les clubs de Serie A, la Juventus et l'Inter, s'étaient également renseignées à son sujet, mais sans passer à l'offensive.