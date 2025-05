Guardiola, un pétage de plombs pour finir

Manchester City vs Bournemouth

Pep Guardiola n'était pas satisfait de la défaite de son équipe en finale de la FA Cup contre Crystal Palace

Un seul but d'Eberechi Eze a suffi à la victoire de Crystal Palace, malgré la domination de Manchester City sur le ballon pendant de longues périodes. Les Eagles ont résisté aux attaques de City, mais ont peut-être eu la chance de conserver 11 joueurs sur le terrain en fin de match, après que Dean Henderson ait semblé avoir empêché Erling Haaland de marquer sur une occasion évidente. Le gardien de Palace était de nouveau sous les projecteurs peu après, réalisant un arrêt crucial sur penalty pour Omar Marmoush, l'Égyptien ayant créé la surprise compte tenu du succès de Haaland. Après le match, Guardiola a refusé de s'attarder sur ces deux points.

CE QUE GUARDIOLA A DIT À PROPOS DU CARTON ROUGE

Concernant la main de Henderson et son éventuel carton rouge, Guardiola a déclaré : « Demandez à l'arbitre.»

Le manager de City avait interpellé Henderson avec colère après le match, mais avait refusé de commenter l'incident.

Sur la raison pour laquelle Marmoush a tiré le penalty face à Haaland, Guardiola a déclaré : « Je ne sais pas, je ne leur ai pas parlé. Ils ont pris une décision. Ils décident.»

L'ambiance dans les deux camps est on ne peut plus différente. Tandis que Guardiola râlait, les joueurs et le staff de Palace célébraient le premier titre majeur du club après avoir été deux fois finalistes de la FA Cup.