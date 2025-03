"Guardiola ? Trop d'égo, peu de titres", la punchline choc de Capello

Manchester City vs Brighton

Le grand coach italien s'en prend violemment à Guardiola, l'accusant d'avoir gâché plusieurs Ligues des Champions par excès d'arrogance tactique.

Entre Fabio Capello et Pep Guardiola, ce n'est pas l'amour fou. Les deux hommes se connaissent pourtant bien, partageant notamment un passé commun à l'AS Roma au début des années 2000. L'ancien entraîneur du Real Madrid vient de lancer une nouvelle attaque inattendue contre le Catalan. À l'approche de la fin de saison, le technicien italien, pourtant éloigné des bancs depuis 2018, a pris le temps de critiquer ouvertement la personnalité et les choix tactiques de l'entraîneur espagnol, qu'il tient pour responsable de plusieurs échecs européens majeurs.

Capello cible l'arrogance de Guardiola

Dans un entretien accordé récemment au média espagnol El Mundo, Capello n’a pas fait dans la langue de bois lorsqu’il évoque le bilan européen mitigé de Guardiola. « Ce que je n'aime pas chez Guardiola, c'est son arrogance, lance l’ancien entraîneur du Real Madrid. La seule Ligue des Champions qu'il a gagnée avec Manchester City est celle où il n'a rien tenté d'extravagant. Mais généralement, dans les grands moments, il veut être le protagoniste et fait des choix inexplicables. »

L’Italien appuie ses accusations sur des exemples concrets, notamment lors du passage de Guardiola au Bayern Munich et ses premières années à City. « À Munich comme à Manchester, il inventait des choses pour pouvoir dire 'ce n'est pas l'équipe qui gagne, c’est moi'. Cette arrogance lui a coûté plusieurs Ligues des Champions », assure-t-il sans détour.

« Guardiola voulait m'apprendre mon métier »

Les deux entraîneurs partagent un passif marqué par un épisode bref mais révélateur lorsqu'ils étaient respectivement entraîneur et joueur à la Roma. Capello raconte d’ailleurs sans détour leur relation délicate à cette époque : « Guardiola est venu me voir pour m'expliquer comment je devais faire mon travail. Je lui ai répondu : 'Cours d’abord, et ensuite tu pourras parler'. Il marchait sur le terrain, alors que d'autres méritaient davantage de jouer. »

Une anecdote révélatrice de la divergence profonde entre ces deux grandes figures du football européen, qui nourrit un peu plus la rivalité personnelle et sportive existant entre eux.

Un héritage contrasté

Capello en profite également pour pointer du doigt les conséquences néfastes, selon lui, du « Guardiola style ». « Tout le monde a essayé de le copier pendant dix ans. Cela a détruit le football italien, qui a perdu son identité. Cette obsession pour la possession sans verticalité a fait fuir les spectateurs », juge-t-il sévèrement.

Cette sortie médiatique fracassante intervient alors que Guardiola traverse justement une période délicate avec Manchester City, critiqué en Angleterre après plusieurs contre-performances cette saison. Un timing idéal pour Capello, qui semble savourer l’occasion de régler ses comptes avec son ancien joueur devenu aujourd'hui l'un des entraîneurs les plus réputés du monde.