Guardiola triste pour Rodri : "Il souffre"

Le Ballon d'Or 2024 s'est blessé début octobre, quelques mois seulement après son retour d'une longue blessure au genou. Et bien que l'international espagnol aille mieux, il a du mal à gérer ce nouveau coup dur.

Lorsque Rodri a réintégré l'équipe de City après neuf mois d'absence suite à une rupture des ligaments croisés antérieurs en début d'année, il savait qu'il lui faudrait du temps pour retrouver le niveau qui lui avait valu le Ballon d'Or.

Fin juin, lors de la Coupe du Monde des Clubs, il déclarait : « Honnêtement, je me sens très, très fort. Le processus a été long, mais j'ai pris mon temps. Le plus important était de rester concentré et fort. Ne pas être triste. Un jour, je reviendrai, et ce jour est enfin arrivé. Je suis impatient de rejouer. Je sais qu'il me faudra encore des mois avant d'atteindre mon meilleur niveau, mais je suis tellement heureux. »

En ce début de saison, City a tout fait pour réintégrer Rodri progressivement, mais ses problèmes de blessure ont refait surface, ce que Guardiola a déploré.

Rodri s'est blessé aux ischio-jambiers contre Brentford le 5 octobre, un match qu'il n'a disputé que 22 minutes. Le joueur de 29 ans n'a joué qu'une seule minute depuis, en entrant en jeu en fin de rencontre contre Bournemouth le 2 novembre. Il semble qu'il devra encore patienter un certain temps.

Guardiola a déclaré aux journalistes vendredi : « Vous vous rendez compte de ce que ça représente de jouer sans le meilleur joueur du monde il y a deux saisons ? Notre joueur clé, celui qui nous a permis de remporter le triplé et de disputer 70 matchs. [Puis] pendant un an et demi, sans lui. Vous imaginez ce qui nous manque ? Je le veux de retour maintenant… ici. Il souffre, il se bat pour revenir, mais je veux le préserver. Je veux m'assurer dès maintenant que nous minimisons les risques. C'est ce que nous souhaitons. Je le veux absolument, à Madrid, ou au prochain match, mais six semaines de plus et il est absent ? Ce n'est pas logique. Après une rupture des ligaments croisés, le corps est complètement différent. »

City compte actuellement cinq points de retard sur Arsenal, leader de la Premier League, et même s'ils n'ont pas été à leur meilleur niveau, ils restent des prétendants au titre. Mais il semble que Guardiola pense qu'ils seraient dans une bien meilleure position si Rodri avait été disponible pendant une grande partie de cette saison.

Il a ajouté : « Rodri est un joueur d'un tout autre niveau. Si Rodri était entré en jeu pour les 20 dernières minutes contre Fulham, placé au milieu, vous savez quel serait l'effet ? Sa simple présence, sans même toucher le ballon ? Les dix autres joueurs se sentiraient en sécurité et joueraient mieux. Que voulez-vous, que vous soyez footballeur ou journaliste, pendant 18 mois, vous ne pouvez pas faire votre travail. Vous voulez écrire, vous avez besoin d'inspiration, vous voulez montrer votre talent, et vous ne pouvez pas. Comment vous sentez-vous ? C'est terrible. Bien sûr, il est fort et il y a des moments où il est triste. Je ne serais pas tranquille s'il n'était pas triste ou inquiet. De nombreuses épreuves nous attendent. Il doit être là. Il sera là. »