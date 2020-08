Manchester City pas si confiant avant Lyon ?

Pep Guardiola a rappelé que l'OL avait battu et fait match nul contre Manchester City la saison dernière en phase de poule et se méfie donc.

Vendredi, a validé son billet pour les quarts de finale de la Ligue des Champions face au (2-1, 2-1). En se débarassant de l'un des favoris au titre final, les Citizens se sont enlevés une épine du pied. En quart de finale à Lisbonne, c'est l'Olympique Lyonnais qui se dressera face aux hommes de Pep Guardiola. Une montagne qui semble, à première vue, beaucoup plus facile à franchir pour les Anglais. Mais Pep Guardiola préfère jouer la prudence quand il s'agit de se prononcer sur l'issue de ce quart. Le coach espagnol se rappelle très bien de la double confrontation entre les deux clubs la saison dernière en phase de poule. L'OL était allé s'imposer à la surprise générale à l'Etihad Stadium (1-2) avant de tenir bon au Groupama Stadium (2-2). " est là. La saison dernière, nous avons joué contre eux et nous avons perdu puis fait nul. Nous n'avons pas pu les battre, c'est ça la réalité, a concédé Guardiola. Je me souviens de l'aspect physique auquel nous avons eu à faire face. Rudi Garcia connaît très bien son équipe. Je connais les qualités de cet entraîneur, qui a entraîné dans plusieurs pays. Dans cette compétition, il y a aussi l'Atlético, deux fois finalistes et qui a battu la meilleure équipe du monde, ... Il reste beaucoup d'équipes extraordinaires."