Guardiola remporte le 30e trophée de sa carrière

En menant City à la victoire finale en League Cup, Pep Guardiola a pu soulever le 30e trophée de son parcours de coach.

Pep Guardiola poursuit sa moisson de trophées. Ce dimanche, et à seulement 50 ans, le technicien catalan a gagné le 30e trophée de sa carrière de coach. C’était la League Cup. En finale, et grâce à un but du défenseur français Aymeric Laporte, sa formation de Manchester City est venue à bout de Tottenham (1-0).

Questionné à la fin de la rencontre sur ses sentiments à la suite de cette 30e gagnante, Guardiola a répondu sur Sky Sports : « C'est bien. J’ai été dans de grands clubs, c'est pourquoi c'est plus facile de le faire ». Avec City, il compte 9 trophées. C'est deux de plus qu'avec le Bayern, où il en a cumulé 7 en trois ans. Le record demeure avec le Barça Barça, où il s’est adjugé 14 médailles de vainqueur en quatre ans.

L’entraineur espagnol a aussi fait part de sa satisfaction par rapport à la prestation produite par ses hommes contre les Spurs : « Aujourd'hui, nous sommes incroyablement heureux d'en avoir quatre d'affilée dans cette compétition. Nous avons essayé de gagner le match, nous nous sommes créés beaucoup d'occasions. Ils ont eu quelques chances devant mais globalement nous avons fait un bon match. »

La Ligue des Champions, son prochain objectif

Guardiola peut encore ajouter deux autres lignes à son palmarès cette saison, puisque City reste en course en Ligue des Champions et est aussi bien parti pour retrouver le sommet de la Premier League.

En C1, les Eastlands défient le PSG mercredi prochain en demi-finale aller. Un rendez-vous très important pour cette équipe et son coach, vu que ce dernier n’a plus gagné cette épreuve depuis 2001 et son ultime sacre avec le Barça. "Depuis que je suis arrivé à City, on me pose toujours la meme question : « est-ce la bonne ? ». Mais ce n’est jamais la bonne. On verra cette fois", a-t-il déclaré dans un entretien à Canal+.