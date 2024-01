Guardiola prêt à emmener Michel au Bayern !

L’entraineur de Gérone, Michel est annoncé un peu partout en Europe. Thomas Tuchel peut notamment s’inquiéter pour son poste.

Le président de Gérone, Père Guardiola, assure que lui et ses disciples ne bloqueront pas l'entraîneur Michel si un grand club s'intéresse à lui.

« Michel ? Il peut partir au Bayern »

Suite à l’excellent parcours réalisé par son équipe catalane en Liga cette saison, Michel a été cité dans de nombreux grands clubs du continent. Newcastle United et Manchester City ont été citées comme des destinations probables à lui.

Du côté de Gérone, ces rumeurs sont accueillies avec fierté. Guardiola a déclaré à Revelo : "Il peut partir quand il veut. Il est maître de son avenir, il a gagné ce statut. Si une équipe venait et qu'il voulait partir, nous lui dirions merci et au revoir. Je vous assure que s'il recevait une offre du Bayern Munich, je le conduirais en Allemagne même s'il était encore sous contrat avec nous. Et le président ferait ses valises".

Des propos qui risquent de ne pas trop plaire à Tuchel, bien installé à son poste d’entraineur du Bayern depuis un an. Il serait quand même étonnant de voir le géant bavarois se séparer de lui et miser sur un technicien étranger et qui ne possède aucune expérience hors de l’Espagne.

Le patron de Gérone a poursuivi en indiquant qu’il est très reconnaissant envers son entraineur actuel. "Il aurait pu faire carrière en entraînant une équipe qui dispute toujours des trophées, mais il a préféré rester avec nous. Je ne sais pas combien de temps il restera ici, mais nous essaierons de lui donner toutes les meilleures ressources".