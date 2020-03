Guardiola : "On en sortira plus forts et plus... gros"

Le coach espagnol de Manchester City a invité les fans de son équipe à suivre toutes les recommandations sanitaires.

Le manager de , Pep Guardiola, a exhorté sa "famille du football" à écouter les scientifiques, les médecins et les personnels soignants en restant à la maison pour combattre le coronavirus.

De très nombreux championnats à travers le monde sont actuellement suspendus en raison de l'épidémie du virus, car les responsables gouvernementaux ont mis en place des mesures pour contenir la propagation de Covid-19. En , le gouvernement a ordonné aux citoyens de rester chez eux, à l'exception des déplacements essentiels à l'extérieur pour se nourrir et faire de l'exercice.

Les matches de ont été suspendus à la suite d'une réunion d'urgence tenue le 13 mars, qui a été précédée par le report de l'affrontement entre Manchester City et après que l'annonce que le patron des Gunners, Mikel Arteta, avait été diagnostiqué positif la maladie. Dans les semaines qui ont suivi, la ligue a confirmé que le football anglais ne reprendrait pas avant le 30 avril.

Et, alors que le pays continue de lutter contre la propagation du virus, Guardiola a exhorté chacun à écouter toutes les mesures de précaution données jusqu'à ce que la vie puisse redevenir normale. "Le football nous manque. Nous manquons de la vie que nous avions il y a quelques jours, mais il est maintenant temps d'écouter, de suivre nos scientifiques, nos médecins et nos personnels soignants", a déclaré Guardiola dans le cadre du lancement du Cityzens at Home.

"Vous êtes ma famille du football, et nous allons tout faire pour que vous vous sentiez mieux. Nous reviendrons de cette situation plus forts, meilleurs, plus gentils et un peu plus gros aussi. Restez chez vous, restez en sécurité", a-t-il ajouté.

Dans les jours qui ont suivi l'épidémie du virus, Manchester City a proposé l'utilisation de son stade Etihad au National Health Service pour abriter des médecins et des infirmières pendant l'épidémie. De plus, Manchester City et son rival de se sont associés pour faire don de 100 000 £ aux banques alimentaires locales afin de les soutenir pendant la crise des coronavirus.