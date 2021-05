Guardiola ne pense pas encore à la finale de Ligue des Champions

Le manager de Man City a affirmé que ses pensées sont totalement tournées vers la conquête de la PL et non vers la finale de la Ligue des Champions.

Pep Guardiola assure qu'il ne pensera pas à la finale de la Ligue des champions lorsque Manchester City affrontera Chelsea ce week-end.

Un succès face à la formation de Thomas Tuchel samedi garantirait à City son troisième titre de Premier League en quatre ans, quels que soient le résultat de son poursuivant, Manchester United. En outre, le manager de City a déclaré que trop de choses pouvaient se passer pour les deux équipes d'ici la finale du 29 mai pour utiliser ce match comme une opportunité de se préparer.

"Il n'y a pas une seule pensée à propos de la finale de la Ligue des champions parce que nous n'avons pas encore le titre de la Premier League en poche", a indiqué le technicien catalan. "Quand nous aurons la Premier League, espérons-le demain ou dans les prochaines semaines, alors l'accent sera mis sur la finale de la Ligue des champions et tout sera lié à cela, mais je suis un gars tellement prudent que je me dis : "si on ne l'a pas, on n'en parle pas". Cela étant dit, je pourrais dire que je vais penser à la finale, mais personne ne joue comme Chelsea. La façon dont nous allons jouer contre Chelsea et qui va jouer n'a pas encore été décidé".

"Pas d'ascendant psychologique pour le vainqueur"

Guardiola a minimisé l'importance pour les deux équipes de prendre un ascendant psychologique en battant l'autre, dans ce qui peut être considéré comme une répétition générale pour la finale à Istanbul.

Chelsea a déjà battu City en demi-finale de la FA Cup le privant d'un quadruplé, et une victoire au stade Etihad serait leur deuxième depuis que Tuchel a pris les commandes de l'équipe. Cependant, le match de ce week-end aura un contexte particulier, et avec un enjeu de taille. Les Blues cherchant toujours à assurer une place parmi les quatre premiers du classement, leur présence en Ligue des champions de la saison prochaine n'étant pas encore garantie.

"Tout d'abord, félicitations à Chelsea pour avoir atteint la finale - ils ont réalisé une bonne performance contre les rois de cette compétition du Real Madrid", a déclaré Guardiola. "Si nous jouions [la finale] dans une semaine ou six jours, cela pourrait être [un avantage] mais il y a 21 jours et beaucoup de choses peuvent arriver. La Premier League est tellement importante en elle-même qu'il n'est pas la peine de penser à une autre compétition. Nous allons essayer de jouer avec des joueurs qui sont parfaits pour leur façon de jouer et les qualités que nous avons pour les battre."