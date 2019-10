Guardiola : "Manchester City n'est pas prêt au succès en Ligue des champions"

L'entraîneur espagnol considère que son équipe est encore trop juste pour remporter la Ligue des champions cette saison.

Double champion d' , est obsédé par la . La présence de Pep Guardiola, considéré comme l'un des meilleurs entraîneurs, sur le banc de touche, la profondeur de l'effectif des Citizens, leur capacité à dominer les meilleures équipes d'Angleterre, la qualité de jeu et la force de frappe offensive font de Manchester City l'un des favoris pour remporter la plus prestigieuse des compétitions européennes.

Mais si les supporters, les observateurs, voir même les dirigeants sont obsédés par cela, ce n'est pas forcément le cas de son entraîneur, l'ayant déjà gagné par le passé. Pep Guardiola a botté en touche concernant les chances de Manchester City de remporter la Ligue des champions. L'Espagnol considère qu'il est encore tôt pour faire des Citizens l'un des favoris et de cibler cette compétition comme objectif prioritaire, des propos relayés par FourFourTwo.

"Être cliniques"

"Les gens parlent à propos de la Ligue des champions, disant que c'est notre objectif. Nous ne sommes toujours pas prêts. Nous créons beaucoup d'occasions, nous n'en concédons pas beaucoup, mais nous pouvons encore améliorer, nous avons encore du temps pour cela. Nous avons beaucoup marqué au cours des deux dernières saisons, nous avons beaucoup créé d'occasions", a concédé l'entraîneur de Manchester City.

"Je ne doute pas que nous sommes capables de faire cela, mais nous avons encore un long chemin à parcourir, avec beaucoup de travail. Nous avons manqué beaucoup d'occasions dans la surface contre Crystal Palace. Nous devons être cliniques. La défense centrale ? C’est une option - Rodri peut jouer là-bas. Lorsque nous déciderons de le faire, nous aurons plus de joueurs au milieu de terrain sur le terrain et nous l’avons fait. Je ne sais pas ce qui va se passer à l’avenir, mais il m’a convaincu qu'il est une alternative", a ajouté l'Espagnol.

Fin septembre en conférence de presse, Pep Guardiola avait déjà essayé de calmer les ardeurs autour de l'obsession concernant la C1 : "Oui, bien sûr gagner la Ligue des champions est la prochaine étape pour Manchester City mais parfois cela ne peut pas être possible. Parfois, vous prenez quelques années, parfois, vous prenez plus de temps. Le est mon club de cœur et a remporté son premier titre en C1 en 1992. Bien sûr, je vais essayer ou vivre les dix prochains mois, pensant que ce serait un désastre si je ne gagnais pas la Ligue des champions".