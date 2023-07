Guardiola et Walker, la grosse discussion

Kyle Walker aura une conversation avec l'entraîneur de Manchester City, Pep Guardiola, avant de prendre une décision sur son avenir, a-t-on appris.

Le défenseur latéral a été associé à un transfert au Bayern Munich cet été et il a été rapporté qu'il avait accepté de rejoindre les champions d'Allemagne. Fabrizio Romano affirme cependant que le joueur de 33 ans doit discuter de son avenir avec Guardiola avant de prendre une décision définitive.

Walker a encore un an de contrat avec City et il semblait probable qu'il signe une prolongation avec les champions d'Europe et d'Angleterre. Cependant, il semble avoir fait volte-face après l'approche du Bayern, puisqu'il aurait conclu un accord verbal avec le club de Bundesliga.

Walker a rejoint City en provenance de Tottenham il y a six ans et a joué un rôle clé dans la saison du triplé, avec 39 apparitions lors de la conquête des trophées de la Ligue des champions, de la Premier League et de la FA Cup.